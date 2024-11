Langer Anlauf: Gerüchte um Apple TV reichen bis Steve Jobs zurück

Apple erwägt einem Bericht von Bloomberg zufolge die Entwicklung eines eigenen Fernsehgeräts. Die Umsetzung des Produkts würde indes nur unter bestimmten Umständen realisiert, heißt es.

Fernseher von Apple laut Bloomberg wieder auf dem Tisch

Wie der in der Regel gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Newsletter schreibt, könnte Apple ein eigenes Fernsehgerät auf den Markt bringen, nachdem die ersten neuen Smarthome-Produkte erfolgreich in den Markt gestartet seien.

Berichten zufolge arbeitet der Hersteller an verschiedenen Smart-Displays, von denen das erste Modell Anfang 2025 erscheinen soll. Bei diesem, das von manchen als „Homepad“ bezeichnet wird, soll es sich um eine Art iPad mit reduzierter Nutzeroberfläche handeln, das auf Wunsch an der Wand befestigt werden kann.

Ein weiteres, teureres Smart-Display mit größerem Bildschirm wird laut Gurman einen Roboterarm erhalten, mit dem das Display den Nutzer:innen folgen kann. Beide Geräte sollen auf einem neuen Betriebssystem namens HomeOS basieren und Apps zur Smarthome-Steuerung, aber auch Dienste wie Facetime, Kalender, Streaming und einen Browser an Bord haben.

Der mutmaßliche Fernseher würde dem Gurman-Bericht nach indes nur dann entstehen, wenn das erste Smart-Display erfolgreich sei. Sollte es scheitern, könnte Apple „seine Smarthome-Ambitionen möglicherweise noch einmal überdenken“ und ein Fernseher nie erscheinen werde, heißt es.

Fernseher von Apple: Steve Jobs’ Hobbyprojekt

Ein Fernseher von Apple wurde schon vor über zehn Jahren erwartet. Es war angeblich eines der großen Projekte des 2011 verstorbenen Apple-Mitgründers Steve Jobs. Das zumindest erklärte Jobs seinem Biografen Walter Isaacson – er habe es „endlich geknackt“ („I ‚ve finally cracked it!“).

Berichte über einen Fernseher des Herstellers waren 2011 schon so konkret, dass über Auflösung und gar den Prozessor berichtet wurden. Apples damaliger COO und jetziger CEO sagte indes schon 2010, man „kein Interesse daran, auf dem TV-Markt zu sein“.

Die Aussage Cooks ist über eine Dekade alt und Menschen können ihre Meinung ändern. Apple könnte ein eigenes Smart-TV nicht nur mit dem großen Ökosystem und einer Vernetzung mit iPhones und Co. bewerben, sondern auch mit seinem Anspruch an die Privatsphäre und den Datenschutz. Besonders Smart-TVs sind dafür bekannt, regelrechte Datensammler zu sein.