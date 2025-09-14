Langlebigkeitsforscher wettet: Der erste Mensch, der 150 Jahre wird, ist heute schon geboren

Steven N. Austad von der University of Alabama at Birmingham wettete 2001 um eine halbe Milliarde US-Dollar gegen einen Kollegen, dass der erste Mensch, der 150 Jahre alt wird, schon geboren sei. Vor zehn Jahren verdoppelten die beiden den Wetteinsatz. Der Professor der University of Alabama at Birmingham erzählt, wie es zu der Wette kam, warum er noch immer optimistisch ist und die Longevity-Forschung unbedingt Vögel ins Visier nehmen sollte.