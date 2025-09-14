Langlebigkeitsforscher wettet: Der erste Mensch, der 150 Jahre wird, ist heute schon geboren
Steven N. Austad von der University of Alabama at Birmingham wettete 2001 um eine halbe Milliarde US-Dollar gegen einen Kollegen, dass der erste Mensch, der 150 Jahre alt wird, schon geboren sei. Vor zehn Jahren verdoppelten die beiden den Wetteinsatz. Der Professor der University of Alabama at Birmingham erzählt, wie es zu der Wette kam, warum er noch immer optimistisch ist und die Longevity-Forschung unbedingt Vögel ins Visier nehmen sollte.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.