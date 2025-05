Laptops verboten: Warum Cafés immer öfter zu arbeitsfreien Zonen werden

Die Möglichkeit, von überall zu arbeiten, bedeutet für mich ultimative Freiheit. Früher bin ich täglich eine halbe Stunde ins Büro gependelt. Heute arbeite ich meist von zuhause – auch wenn ich oft selbst nicht genau weiß, wo das gerade ist. Mal ist es mein acht Quadratmeter großes Kinderzimmer, mal ein schnuckeliges Ferienhaus in Südschweden. Und oft auch der Küchentisch meiner Tante in München. In der Stadt habe ich selbst einige Jahre gelebt und ich liebe es noch immer, hier zu sein.