Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wenn der Himmel leuchtet: Wie Laser-Drohnen Japans Geflügelfarmen schützen sollen

Ein leuchtendes Gitternetz am Himmel soll eine der größten Bedrohungen für die moderne Landwirtschaft abwehren. Dahinter steckt ein unerwarteter Helfer aus der Tech-Welt, der ein altes Problem neu angeht.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wenn der Himmel leuchtet: Wie Laser-Drohnen Japans Geflügelfarmen schützen sollen
Fliegende Wächter sollen Geflügelfarmen beschützen. (Bild: Midjourney / t3n)

Der japanische Telekommunikationskonzern NTT aus Tokio hat eine technologische Antwort auf die verheerenden Ausbrüche der Vogelgrippe entwickelt. In Zusammenarbeit mit seiner Tochtergesellschaft NTT E-Drone Technology und lokalen Behörden wurde ein System aus autonomen Drohnen vorgestellt, das Geflügelfarmen schützen soll.

Anzeige
Anzeige

Die Notwendigkeit für eine solche Lösung ist evident. Wie Tom’s Hardware berichtet, mussten allein in der japanischen Präfektur Chiba Anfang 2025 über 3,3 Millionen Tiere infolge eines Ausbruchs gekeult werden. Die Übertragung des Virus erfolgt oft durch Wildvögel, die auf den Farmen landen.

Autonome Jäger mit Lichtgeschwindigkeit

Das Herzstück der Innovation ist die Drohne vom Typ „BB102″. Sie ist mit einem speziellen Lasersystem ausgestattet, das ein flackerndes Muster aus roten und grünen Lichtstrahlen auf den Boden und in die Luft projiziert.

Anzeige
Anzeige

Diese Kombination wurde gezielt gewählt, da sie eine nachgewiesen abschreckende, aber ungefährliche Wirkung auf Wildtiere wie Krähen und Tauben, aber auch auf Hirsche und Wildschweine hat. Die Drohnen navigieren dabei autonom über das zu schützende Areal und halten ungebetene Besucher auf Abstand.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Effizienter Schutz ohne Chemie und Lärm

Der technologische Ansatz bietet klare Vorteile gegenüber traditionellen Methoden. Bisher setzten Landwirt:innen oft auf Netze, Lärmkanonen oder chemische Mittel, die sowohl die Tierwelt als auch potenziell die Umwelt belasten können.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Futurism verweist in diesem Kontext auf einen Fall, bei dem Wildschweine durch den Verzehr eines chemischen Repellents gesundheitlich beeinträchtigt wurden. Die leisen, emissionsfreien Laser-Drohnen stellen eine schonendere Alternative dar und könnten die Biosicherheit der Betriebe signifikant erhöhen.

Die Technologie ist dabei mehr als nur ein Experiment. Laut einer offiziellen Mitteilung von NTT (japanisch) wird das Projekt von der Präfekturregierung in Chiba begleitet, die bei erfolgreicher Erprobung Subventionen für die Anschaffung durch Landwirtschaftsbetriebe in Aussicht stellt.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Potenzial und offene Fragen

So vielversprechend der Ansatz ist, bleiben in der Praxis noch Aspekte zu klären. Fragen zur Skalierbarkeit für kleinere Betriebe, die Anschaffungs- und Wartungskosten sowie die Effektivität des Systems bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Nebel werden über den breiten Erfolg entscheiden. Ebenso wird sich zeigen müssen, ob bei den Wildtieren langfristig ein Gewöhnungseffekt eintritt.

Das Projekt von NTT demonstriert, wie gezielte technologische Innovationen in traditionellen Sektoren wie der Landwirtschaft etablierte Probleme neu adressieren können. Der praktische Erfolg in Chiba wird darüber entscheiden, ob sich diese Form der automatisierten Abwehr als neuer Standard in der Biosicherheit etabliert.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren