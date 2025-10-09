Wenn der Himmel leuchtet: Wie Laser-Drohnen Japans Geflügelfarmen schützen sollen
Der japanische Telekommunikationskonzern NTT aus Tokio hat eine technologische Antwort auf die verheerenden Ausbrüche der Vogelgrippe entwickelt. In Zusammenarbeit mit seiner Tochtergesellschaft NTT E-Drone Technology und lokalen Behörden wurde ein System aus autonomen Drohnen vorgestellt, das Geflügelfarmen schützen soll.
Die Notwendigkeit für eine solche Lösung ist evident. Wie Tom’s Hardware berichtet, mussten allein in der japanischen Präfektur Chiba Anfang 2025 über 3,3 Millionen Tiere infolge eines Ausbruchs gekeult werden. Die Übertragung des Virus erfolgt oft durch Wildvögel, die auf den Farmen landen.
Autonome Jäger mit Lichtgeschwindigkeit
Das Herzstück der Innovation ist die Drohne vom Typ „BB102″. Sie ist mit einem speziellen Lasersystem ausgestattet, das ein flackerndes Muster aus roten und grünen Lichtstrahlen auf den Boden und in die Luft projiziert.
Diese Kombination wurde gezielt gewählt, da sie eine nachgewiesen abschreckende, aber ungefährliche Wirkung auf Wildtiere wie Krähen und Tauben, aber auch auf Hirsche und Wildschweine hat. Die Drohnen navigieren dabei autonom über das zu schützende Areal und halten ungebetene Besucher auf Abstand.
Effizienter Schutz ohne Chemie und Lärm
Der technologische Ansatz bietet klare Vorteile gegenüber traditionellen Methoden. Bisher setzten Landwirt:innen oft auf Netze, Lärmkanonen oder chemische Mittel, die sowohl die Tierwelt als auch potenziell die Umwelt belasten können.
Futurism verweist in diesem Kontext auf einen Fall, bei dem Wildschweine durch den Verzehr eines chemischen Repellents gesundheitlich beeinträchtigt wurden. Die leisen, emissionsfreien Laser-Drohnen stellen eine schonendere Alternative dar und könnten die Biosicherheit der Betriebe signifikant erhöhen.
Die Technologie ist dabei mehr als nur ein Experiment. Laut einer offiziellen Mitteilung von NTT (japanisch) wird das Projekt von der Präfekturregierung in Chiba begleitet, die bei erfolgreicher Erprobung Subventionen für die Anschaffung durch Landwirtschaftsbetriebe in Aussicht stellt.
Potenzial und offene Fragen
So vielversprechend der Ansatz ist, bleiben in der Praxis noch Aspekte zu klären. Fragen zur Skalierbarkeit für kleinere Betriebe, die Anschaffungs- und Wartungskosten sowie die Effektivität des Systems bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Nebel werden über den breiten Erfolg entscheiden. Ebenso wird sich zeigen müssen, ob bei den Wildtieren langfristig ein Gewöhnungseffekt eintritt.
Das Projekt von NTT demonstriert, wie gezielte technologische Innovationen in traditionellen Sektoren wie der Landwirtschaft etablierte Probleme neu adressieren können. Der praktische Erfolg in Chiba wird darüber entscheiden, ob sich diese Form der automatisierten Abwehr als neuer Standard in der Biosicherheit etabliert.