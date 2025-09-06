Anzeige
News
Französische ChatGPT-Alternative holt auf: Le Chat kann jetzt mit Outlook, Github und Co. sprechen

Le Chat ist ein französischer KI-Chatbot, der als europäische Alternative zu KI-Diensten wie ChatGPT gilt. Wie das US-amerikanische Vorbild unterstützt Le Chat jetzt endlich auch externe Werkzeuge. Was ihr zum Start wissen müsst.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Mistral AI ist der Mutterkonzern des KI-Chatbots Le Chat. (Foto: T. Schneider/Shutterstock)

Die europäische ChatGPT-Alternative Le Chat hat einige Neuerungen präsentiert. Damit will der vom französischen Unternehmen Mistral AI entwickelte KI-Chatbot die Integration von KI in unternehmerische Kernprozesse und Geschäftsmodelle stärken. In diesem Bereich, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns, stünden viele Unternehmen noch vor „erheblichen Herausforderungen“.

Externe Tools wie Outlook werden jetzt unterstützt

Le Chat unterstützt jetzt auch externe Tools, wie beispielsweise Outlook, Github oder Atlassian. In Kürze sollen auch Databricks, Salesforce und Snowflake unterstützt werden. Der KI-Chatbot werde dadurch intuitiver, teilte Mistral AI mit.

„Im Einklang mit unserem Ansatz, datenschutzorientierte KI-Produkte zu entwickeln, sollen diese Funktionen sicherstellen, dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre Daten haben“, erklärte der Konzern. Die Unterstützung der externen Tools soll das Erstellen von Workflow-Automatisierungen über gängige Unternehmensplattformen hinweg ermöglichen.

Le Chat soll auch aus früheren Interaktionen lernen

Le Chat lässt sich in die Unternehmenstools und sogenannte MCP-Konnektoren integrieren. Das Konnektor-Verzeichnis öffnet direkte Verbindungen zu den Unternehmenstools, wodurch der KI-Chatbot laut dem Mutterkonzern „zu einer zentralen Oberfläche für Daten, Dokumente und Aktionen“ wird.

Über die sogenannte Memories-Funktion soll die KI aus früheren Interaktionen lernen, indem sie auf bereits erbrachte Erkenntnisse, Entscheidungen und Referenzen zurückgreift. Die Nutzer:innen sollen die volle Kontrolle über ihre Daten behalten, da sie ihre Einträge jederzeit bearbeiten, aktualisieren oder auch entfernen können.

Voice Mode bereits seit Juli verfügbar

Bereits Ende Juli hatte Mistral AI neue Features präsentiert: Dazu zählte ein Deep Research Mode, der strukturierte Forschungsberichte selbst zu komplexen Themen zusammenstellen soll und ein Voice Mode, der es den Nutzer:innen ermöglicht, mit der KI zu sprechen, statt die Anfragen einzutippen.

Ebenfalls neu eingeführt wurde ein mehrsprachiger Argumentationsmodus, der auf dem eigenen Reasoning Model aufbaut. Selbst Japanisch oder Arabisch können dabei genutzt werden.

