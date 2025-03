Leak verrät erste Details zum Pixel 10: Was bisher bekannt ist

Mit der Pixel-10-Reihe plant Google bald eine neue Smartphone-Generation mit KI im Fokus und Android 16 ab Werk einzuführen. Nach ersten Details zu den Modellen wird es nur wenige optische Änderungen zur Pixel-9-Serie geben. Allerdings deute sich an, dass das Basismodell unter anderem bei den rückseitigen Kameras eine Aufwertung erhalten könnte.

Pixel 10 mit Telezoom-Kamera?

Der bekannte Leaker Steve Hemmerstoffer, auch bekannt als Onleaks, hat für die Website Android Headlines CAD-Renderbilder mitsamt einigen Zusatzinformationen zu den Pixel-10-Modellen geliefert. Den Details zufolge könnte Google in diesem Jahr nicht nur den Pro-Varianten der Pixel-10-Serie eine dritte Kamera spendieren, sondern auch dem Basismodell.

Damit würde das Smartphone neben dem Weit- und Ultraweitwinkel potenziell eine Telezoom-Kamera für eine stärkere optische Vergrößerung erhalten. Konkrete Informationen zur Kameraausstattung bleibt Hemmerstoffer uns jedoch noch schuldig. Es wäre indes durchaus denkbar, dass die optische Zoomstufe geringer ausfallen könnte als bei den Pro-Modellen.

Hinsichtlich der Abmessungen von 152,8 × 72,0 × 8,6 Millimetern scheint das nächste Basismodell so groß auszufallen wie das Pixel 9. Für den Kamerabalken müssen zum Gerät 3,4 Millimeter hinzugerechnet werden, so Android-Headlines. Das OLED-Display bleibt wie beim Pixel 9 und 9 Pro bei 6,3 Zoll.

Offenbar keine optischen Änderungen beim Pixel 10 Pro und Pro XL

Während die optischen Unterschiede beim Basismodell moderat ausfallen sollen, scheinen sich die kommenden 10-Pro-Modelle in keiner Weise optisch von den Pixel 9 Pros abzuheben. Möglicherweise bietet Google neue Farben an, damit überhaupt Unterschiede erkennbar sind.

Laut Android-Headlines hat das kleinere Pixel 10 Pro die identischen Abmessungen wie das Pixel 10, sodass sich die Schutzhüllen beider Varianten untereinander tauschen lassen könnten, sofern die Buttonpositionerung nicht verändert wird. Auch das XL-Modell ist laut Hemmerstoffer nahezu identisch, wobei es um 0,1 Millimeter länger als das 9 Pro XL sein könnte, so der Leaker.

Größere Änderungen unter der Haube erwartet

Angesichts dessen, dass Google der Pixel-Reihe erst im August 2024 ein umfangreiches Redesign verabreicht hat, wäre eine weitere größere Designänderung eine mittelgroße Überraschung gewesen. Denn jeder grundlegende „Umbau“ eines Smartphone-Designs ist mehr Arbeit verbunden als man sich vorstellen könnte, da die Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen.

Mit dem Pixel 10 wird es dennoch mindestens eine größere Neuerung geben: Denn die nächste Tensor-G5-Chipgeneration mit dem Codenamen „Laguna“, die stärker als bisher angepasst sein soll, werde nicht mehr bei Samsung gefertigt werden, sondern bei TSMC. Es heißt, der neue Chip soll im gleichen Verfahren wie der Chip für das iPhone 17 gefertigt werden und spürbar leistungsfähiger und energieeffizienter als der Tensor G4 werden.

Zudem soll die GPU vom PowerVR-Anbieter Imagination Technologies stammen, die ihre IMG-DXT-GPU inklusive Hardware-Raytracing beisteuern soll. Bislang kam ARMs Mali-GPU zum Einsatz.

Pixel Sense und endlich Qi2?

Weitere Gerüchte besagen, dass Google mit dem Pixel 10 einen persönlicheren KI-Assistenten lancieren will, dessen Prozesse direkt auf dem Smartphone mit einer lokalen KI (wie Gemini Nano) ausgeführt werden sollen. Im Grunde klingt der Assistent names Pixel Sense nach der smarten Siri, die Apple sich für seine iPhones wünscht. Ob das Ganze schließlich so funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Google arbeitet an an einem solchen Assistenten schon seit einiger Zeit unter dem Codenamen „Pixie“.

Hinsichtlich der weiteren Ausstattung könne Google seinen Pixel-Modellen vielleicht endlich den magnetischen Ladestandard Qi2 verpassen, den die meisten Android-Hersteller lediglich per Schutzhülle in vollem Umfang ermöglichen.

Ob Google sich ähnlich wie Oneplus oder Xiaomi auf Silizium-Carbon-Akkus einlässt, ist eine weitere Frage, die aktuell nicht beantwortet wurde. Die neue Zellchemie ermöglicht unter Beibehaltung der Akkugröße eine größere Kapazität und eine höhere Ladeleistung. Ein Beispiel: Das Oneplus 13 besitzt einen 6.000-Milliamperestunden-Akku mit neuer Silizium-Carbon-Chemie, durch die das Gerät nicht nur eine höhere Kapazität als der Vorgänger (5.400 mAh) liefert, das Smartphone ist sogar leichter und dünner. Geladen werden kann mit bis zu 100 Watt. Bei Googles bisherigen Pixel-Modellen ist per Kabel bei 27 Watt Ende.

Es wird erwartet, dass Google die neuen Pixel-10-Modelle im August vorstellen wird. Im Zuge dessen können wir womöglich auch eine neue Foldable-Generation als auch einen Nachfolger der Pixel Watch 3 (Test) erwarten.

