Leben auf dem Mars: Forscher finden neue Belege für Ozean

In Forschungskreisen ist die Theorie, dass es auf dem Mars vor Milliarden von Jahren einen oder mehrere Uralt-Ozeane gegeben hat, umstritten. Immer wieder tauchen aber Hinweise auf, dass der rote Planet einst zu einem guten Teil von Wasser bedeckt war.

Anzeige Anzeige

Gab es auf dem Mars einen Ozean?

So sollen Daten des chinesischen Mars-Rovers Zhurong auf das Vorhandensein einer Küstenlinie hindeuten. Eine Studie der University of Arkansas will mögliche vorhandene Zweifel jetzt weiter zerstreuen.

Das Forschungsteam unter Leitung des Geowissenschaftlers Cory Hughes hat eigenen Angaben zufolge „starke Hinweise“ auf einen früheren Ozean in der nördlichen Hemisphäre des Mars gefunden. Im Rahmen der Forschung haben Hughes und seine Kolleg:innen Flussgestein auf der Erde mit Gestein auf dem Mars verglichen.

Anzeige Anzeige

Sandsteinformation in Arkansas im Fokus

Besonders im Fokus stand eine Sandsteinformation, die vor 300 Millionen Jahren von einem Fluss im Nordwesten von Arkansas gebildet wurde. Sandstein entsteht, wenn Sedimente am Grund von ausgetrockneten Flussbetten Hitze und Druck ausgesetzt sind.

Werden die um den Sandstein herum befindlichen feineren Ablagerungen über Millionen von Jahren abgetragen, kann sich eine Bergkette bilden. In der Forschung spricht man von invertierten Gebirgskämmen. Anhand dieser lassen sich die Konturen von Flussläufen nachvollziehen, die schon längst ausgetrocknet sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Invertiertes Flussdelta: Erde versus Mars

Fließt ein großer Fluss in einen ruhigen, stehenden Teil eines Ozeans kommt es zu einer Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit und die mitgeführten Sedimente lagern sich schneller ab. Der Fluss muss sich aufgrund des dadurch zunehmend versperrten Flussbettes neue Wege suchen – ein Delta entsteht.

Trocknet dieses aus, kann sich das Ganze zu einem invertierten Delta. Das einzige bisher bekannte Beispiel dafür auf der Erde befindet sich in Arkansas. Hier floss vor Urzeiten ein Fluss in ein Meer, das den Nordwesten von Arkansas bedeckte, wie es in einer Mitteilung der University of Arkansas heißt.

Anzeige Anzeige

18 Bilder ansehen Mars - Nasa Archive Quelle: (Foto: Nasa/JPL-Caltech)

Auf dem Mars haben Hughes und seine Kolleg:innen jetzt ganz ähnliche Formationen – riesige Flussdeltas – ausgemacht und sind daher überzeugt, dass es mindestens einen Ozean auf dem Mars gegeben haben muss. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Wasser erhöht Chancen auf Leben

Hughes macht daran aber gleich noch einen weiteren Befund fest. Denn das Vorhandensein eines Ozeans auf dem Mars steigere die Wahrscheinlichkeit, dass es dort Leben gegeben haben könnte. Schließlich sei bisher keine Lebensform bekannt, die ohne flüssiges Wasser auskäme.