Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Leben auf dem Mars: Forscher finden neue Belege für Ozean

Ein Forschungsteam der University of Arkansas hat „starke Hinweise“ darauf gefunden, dass es auf dem Mars früher einen großen Ozean gegeben hat. Damit steige auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dort Leben gegeben hat, so die Forscher:innen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Mars Ozean

Der Mars hatte wohl wirklich einen Ozean. (Bild: Frame Stock Footage/Shutterstock)

In Forschungskreisen ist die Theorie, dass es auf dem Mars vor Milliarden von Jahren einen oder mehrere Uralt-Ozeane gegeben hat, umstritten. Immer wieder tauchen aber Hinweise auf, dass der rote Planet einst zu einem guten Teil von Wasser bedeckt war.

Anzeige
Anzeige

Gab es auf dem Mars einen Ozean?

So sollen Daten des chinesischen Mars-Rovers Zhurong auf das Vorhandensein einer Küstenlinie hindeuten. Eine Studie der University of Arkansas will mögliche vorhandene Zweifel jetzt weiter zerstreuen.

Empfehlungen der Redaktion

Das Forschungsteam unter Leitung des Geowissenschaftlers Cory Hughes hat eigenen Angaben zufolge „starke Hinweise“ auf einen früheren Ozean in der nördlichen Hemisphäre des Mars gefunden. Im Rahmen der Forschung haben Hughes und seine Kolleg:innen Flussgestein auf der Erde mit Gestein auf dem Mars verglichen.

Anzeige
Anzeige

Sandsteinformation in Arkansas im Fokus

Besonders im Fokus stand eine Sandsteinformation, die vor 300 Millionen Jahren von einem Fluss im Nordwesten von Arkansas gebildet wurde. Sandstein entsteht, wenn Sedimente am Grund von ausgetrockneten Flussbetten Hitze und Druck ausgesetzt sind.

Werden die um den Sandstein herum befindlichen feineren Ablagerungen über Millionen von Jahren abgetragen, kann sich eine Bergkette bilden. In der Forschung spricht man von invertierten Gebirgskämmen. Anhand dieser lassen sich die Konturen von Flussläufen nachvollziehen, die schon längst ausgetrocknet sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Invertiertes Flussdelta: Erde versus Mars

Fließt ein großer Fluss in einen ruhigen, stehenden Teil eines Ozeans kommt es zu einer Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit und die mitgeführten Sedimente lagern sich schneller ab. Der Fluss muss sich aufgrund des dadurch zunehmend versperrten Flussbettes neue Wege suchen – ein Delta entsteht.

Trocknet dieses aus, kann sich das Ganze zu einem invertierten Delta. Das einzige bisher bekannte Beispiel dafür auf der Erde befindet sich in Arkansas. Hier floss vor Urzeiten ein Fluss in ein Meer, das den Nordwesten von Arkansas bedeckte, wie es in einer Mitteilung der University of Arkansas heißt.

Anzeige
Anzeige
18 Bilder ansehen
Mars - Nasa Archive Quelle: (Foto: Nasa/JPL-Caltech)

Auf dem Mars haben Hughes und seine Kolleg:innen jetzt ganz ähnliche Formationen – riesige Flussdeltas – ausgemacht und sind daher überzeugt, dass es mindestens einen Ozean auf dem Mars gegeben haben muss. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden in der Fachzeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Wasser erhöht Chancen auf Leben

Hughes macht daran aber gleich noch einen weiteren Befund fest. Denn das Vorhandensein eines Ozeans auf dem Mars steigere die Wahrscheinlichkeit, dass es dort Leben gegeben haben könnte. Schließlich sei bisher keine Lebensform bekannt, die ohne flüssiges Wasser auskäme.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Mars
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren