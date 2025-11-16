Leben und Forschen am Meeresboden: Diese Unterwasser-Station ist die erste seit 40 Jahren

Allein vom Raumkonzept her könnte es eigentlich ein Wohnmobil sein: an den Wänden lange, graue Sitzbänke, die sich in Kojen verwandeln lassen, eine geschickt unter der Theke versteckte Mikrowelle, ein funktionales Stahlspülbecken, nebst French Press und Geschirr, die Toilette ist hinter einem Vorhang verdeckt. Doch schaut man genauer hin, findet man Hinweise, darauf, dass man nicht einfach den Motor starten und losfahren kann. Am auffälligsten ist die „Tür“, eine massive Stahlscheibe mit einem Rad, das sich dreht, um sie zu verriegeln. Sie schützt die Insassen vor dem äußeren Nass, denn das vermeintliche Wohnmobil ist eine Station namens Vanguard, die unter Wasser eingesetzt werden soll.

Leben unter Wasser

Sobald sie Anfang nächsten Jahres unter den Wellen des Florida Keys National Marine Sanctuary ihren endgültigen Standort gefunden hat, wird Vanguard der weltweit erste neue Unterwasser-Station seit fast vier Jahrzehnten sein. Teams aus vier Wissenschaftler:innen werden darin jeweils eine Woche lang auf dem Meeresboden leben und arbeiten können und den äußeren Lebensraum als Taucher:innen betreten und verlassen. Zu ihren Aufgaben könnten die Wiederherstellung von Riffen, Artenerhebungen, Unterwasserarchäologie oder sogar Astronaut:innentraining gehören. Die Station hat sich das Startup mit dem bezeichnenden Namen Deep ausgedacht.

Insgesamt kommt die Konstruktion auf 12,10 Meter Länge und 3,70 Meter Breite. Eines der Module von Vanguard, das den wenig appetitlichen Namen „Wet Porch” (deutsch: nasse Veranda) trägt, hat eine permanente Öffnung im Boden (auch bekannt als „Moon Pool”), die nicht überflutet wird, da der Luftdruck von Vanguard an das umgebende Wasser angepasst ist.

Die Vorteile dieser Unterwasser-Station

Es ist dieser Druckausgleich, der die Station so nützlich macht. Taucher:innen, die in der maximalen Betriebstiefe von 50 Metern arbeiten, müssten normalerweise auf dem Weg zurück an die Oberfläche einen längeren Stopp einlegen, um eine Dekompressionskrankheit zu vermeiden. Dieser schmerzhafte und potenziell tödliche Zustand, besser bekannt als „Taucherkrankheit“, tritt auf, wenn Taucher:innen zu schnell an die Oberfläche kommen. Bei einem herkömmlichen Tauchgang in 50 Metern Tiefe wäre ein Aufenthalt nur wenige Minuten lang auf dem Meeresboden möglich, zudem begrenzt auf nur ein paar solcher Tauchgänge pro Tag. Doch da die Atmosphäre in der Station Vanguard denselben Druck hat wie das Wasser, müssen die künftigen Bewohner:innen nur einmal, am Ende ihres Aufenthalts, dekomprimieren. Sie können potenziell jeden Tag viele Stunden lang tauchen.

Das könnte für Wissenschaft und Forschung ganz neue Wege ebnen, sind die Entwickler:innen von Vanguard überzeugt. „Mehr Zeit im Ozean eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und beschleunigt Entdeckungen, Inspirationen und Lösungen“, sagte Kristen Tertoole, Chief Operating Officer von Deep, bei der Vorstellung von Vanguard im Oktober in Miami. „Der Ozean ist das Lebenserhaltungssystem der Erde. Er reguliert unser Klima, erhält Leben und birgt Geheimnisse, die wir erst zu erforschen begonnen haben, aber zu 95 Prozent noch unentdeckt sind.“

Diese Unterwasserhabitate sind keine neue Erfindung. Jacques Cousteau baute 1962 das erste, obwohl es nur etwa so groß wie ein Aufzug war. In den 1970er und 1980er Jahren folgten größere Habitate, die maximal etwa so groß wie Vanguard waren.

Wie die Unterwasser-Station aufgebaut ist

Aber seitdem hat sich die Technologie stark weiterentwickelt. Vanguard nutzt eine fest verankerte Verbindung zu einer Boje an der Oberfläche, die als „Surface Expression“ bezeichnet wird und frische Luft und Wasser zur Station leitet. Außerdem verfügt sie über einen Dieselgenerator, um Strom für eine Starlink-Internetverbindung und einen Tank zur Aufnahme von Abwasser zu liefern. Norman Smith, Chief Technology Officer von Deep, sagt, dass das Unternehmen die schwersten Hurrikane, die Florida in den nächsten 20 Jahren erwarten, modelliert und die Verankerung so konstruiert hat, dass sie diesen standhält. Selbst wenn das Schlimmste eintritt und die Verbindung unterbrochen wird, verfügt Vanguard laut Deep über genügend Luft-, Wasser- und Energiespeicher, um seine Besatzung mindestens 72 Stunden lang zu versorgen.

Diese Zahl stammt von DNV, einer unabhängigen Klassifizierungsagentur, die alle Arten von Seeschiffen inspiziert und zertifiziert, damit sie eine gewerbliche Versicherung abschließen können. Vanguard wird der erste Unterwasserlebensraum sein, der eine DNV-Klassifizierung erhält. „Das bedeutet, dass man sich mit den Vorschriften und all den damit verbundenen Herausforderungen und Frustrationen auseinandersetzen muss, aber es bedeutet auch, dass es auf einer grundlegenden Ebene sicher sein wird“, sagt Patrick Lahey, Gründer von Triton Submarines, einem Hersteller von klassifizierten Tauchbooten.

Obwohl Deep hofft, dass Vanguard selbst jahrzehntelang zur wissenschaftlichen Arbeit seiner Bewohner:innen beitragen wird, besteht seine Hauptfunktion darin, Technologien für den geplanten Nachfolger zu erproben. Sentinel soll er heißen und einen fortschrittlichen modularen Lebensraum bieten. Die Sentinel-Module werden sechs Meter breit sein, doppelt so breit wie Vanguard, und mit geschwungenen Treppen und Einzelkabinen ausgestattet sein. Eine kleine Besatzung könnte aus acht Personen bestehen, etwa so viele wie auf der Internationalen Raumstation. Ein großes Sentinel-System könnte 50 Personen beherbergen und bis zu 225 Meter tief sein. Deep gibt an, dass Sentinel irgendwann im Jahr 2027 auf den Markt kommen soll.

Letztendlich strebt Deep laut seines Leitbildes danach, „Menschen zu Wasserbewohner:innen zu machen“, was darauf hindeutet, dass permanente Gemeinschaften Teil seiner langfristigen Roadmap sind.

Investor:innen von Vanguard unklar

Deep hat die Identität seines Hauptgeldgebers nicht öffentlich bekannt gegeben, aber Geschäftsakten im Vereinigten Königreich zeigen, dass ein Kanadier namens Robert MacGregor am 31. Januar 2025 mindestens 75 Prozent der Holdinggesellschaft besaß. Laut einer Untersuchung von Reuters stand MacGregor einst in Verbindung mit Craig Steven Wright, einem Informatiker, der behauptete, Satoshi Nakamoto zu sein, wie der schwer fassbare Schöpfer von Bitcoin unter seinem Pseudonym bekannt ist. Wrights Behauptungen, Nakamoto zu sein, wurden jedoch später widerlegt.

MacGregor hat sich in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit sehr zurückgehalten. Als er um eine Stellungnahme gebeten wurde, lehnte Deep-Sprecher Mike Bohan es ab, sich zu der Verbindung mit Wright zu äußern, und sagte nur, dass diese unzutreffend sei, erklärte jedoch: „Robert MacGregor begann seine Karriere als IP-Anwalt in der Dotcom-Ära, wechselte dann in den Bereich Blockchain-Technologie und hat vielfältige Interessen, darunter Philanthropie, Immobilien und jetzt Deep.“

Auf jeden Fall könnte es für MacGregor schwieriger werden, sich zurückzuhalten, wenn man durch Vanguard wie erhofft die Meeresforschung und -erkundung wiederbeleben kann. Die Station soll Anfang nächsten Jahres nach abschließenden Funktionstests in der Triton-Anlage in Florida in Betrieb genommen werden. Kurz darauf sollen die ersten Wissenschaftler:innen darin begrüßt werden.

„Der Ozean ist nicht nur unsere Ressource, er ist auch unsere Verantwortung“, sagt Tertoole. „Deep ist mehr als nur ein einzelner Lebensraum. Wir bauen eine Full-Stack-Fähigkeit für die Präsenz des Menschen im Ozean auf.“

Dieser Artikel stammt von Mark Harris. Er ist selbstständiger Journalist und schreibt über Themen aus den Gebieten Technologie, Wissenschaft, Business, Umwelt und Reisen.