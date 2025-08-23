Wohnraum für die Zukunft: So schaffen wir lebenswerte Städte ohne Bau-Turbo

Das Cover der neuen Ausgabe von MIT Technology Review zum Thema "Wohnraum für die Zukunft". (Grafik: MIT Technology Review)

Es ist paradox: Deutschland baut so wenig wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig stehen Millionen Quadratmeter Büroflächen leer, ganze Stadtviertel wirken abends wie ausgestorben, weil sie nur auf dem Papier bewohnt sind. Und die Politik ruft einen „Bau-Turbo“ aus, der vor allem eines tut: alte Probleme mit neuen Häusern überdecken.

Alternativen zum bisherigen Bauen für lebenswerten Wohnraum

Daher geht es vor allem um die Frage: Wie schaffen wir sozial und ökologisch durchdachten und lebenswerten Wohnraum, ohne einfach nur weiterzubauen wie bisher? Die Antworten darauf sind überraschend vielfältig: Sie reichen vom Umbau leerstehender Bürokomplexe über radikale Ideen zur Umverteilung bis hin zu digital vernetzten Probewohnungen und smarten Planstädten der Zukunft. Gregor Honsel, Redakteur bei MIT Technology Review, hat die Optionen in seiner großen Titelgeschichte analysiert.

Umbau statt Abriss: Interview mit Ulla Basqué von Architects for Future

Die wichtigste Ressource ist hier längst nicht mehr die freie Fläche, sondern der Bestand. Umbau statt Abriss – dafür plädiert Ulla Basqué von den Architects for Future im Interview. Was so einfach klingt, scheitert bislang an Paragrafen, Investorenlogik und einem Baurecht, das lieber neue Häuser genehmigt als gute Ideen. Dabei gäbe es genug gute Ideen: Häuser in Hallen, umgebaute Parkhäuser, aufgestockte Supermärkte, modulare Clusterwohnungen – oft liegen die Probleme weniger in der Technik als im politischen Willen, solche Konzepte zu ermöglichen, sagt sie im Gespräch mit der MIT Technology Review-Redakteurin Andrea Hoferichter.

„Housing-as-a-Service“ in Japan

Lebenswerter und ausreichender Wohnraum ist nicht nur für uns eine Herausforderung: In Japan experimentieren Forschende mit Immobilienkonzernen unter dem Stichwort „Housing-as-a-Service“ mit Altbau-Wohnungen, die zu Plattformen für Dienstleistungen umgebaut werden. Unser Autor Martin Kölling berichtet, wie sich das Konzept im Test schlägt.

Wenn Städte am Reißbrett entstehen

In Saudi-Arabien oder Indonesien entstehen riesige Planstädte am Reißbrett – spektakulär in der Form, aber oft zweifelhaft in ihrer sozialen Substanz. Denn Menschen empfinden „große, von außen übergestülpte Ideen häufig als übergriffig“, erklärt Sozialforscher Harald Engler im Interview.

Architekturbiennale: Wohn- und Bauprojekte aus der ganzen Welt

Kleiner gedacht, aber nicht weniger spannend sind die Projekte der Architekturbiennale in Venedig. Sie zeigen, wie eng Wohnen, Ökologie und Design verzahnt werden können: schwimmende Häuser, mobile Unterkünfte für den Katastrophenfall und begrünte Dächer, die als urbane Gärten und Begegnungsorte fungieren. Architektur wird hier zur sozialen Vision: anfassbar, experimentell – und oft erstaunlich pragmatisch. Erstaunliche Projekte zeigt diese Bildergalerie.

Wir brauchen also keinen Schnellschuss aus dem Ministerium – sondern eine Strategie, die die zentrale Frage unserer Zeit beantwortet: Wie wollen wir wohnen, wenn der Platz knapper, die Stadt heißer und die Gesellschaft älter wird?

