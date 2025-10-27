Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Legal Tech: Wie KI-Anwälte den Rechtsmarkt aufmischen

Ärger mit dem Chef oder Streit mit dem Vermieter? Was früher der Anwalt um die Ecke regelte, übernimmt heute das Internet. Legal Tech nennt sich der Trend, der den Zugang zum Recht erleichtern soll.

Quelle: dpa
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Legal Tech: Wie KI-Anwälte den Rechtsmarkt aufmischen

KI-basierte Rechtsberatung. (Foto: Phanphen Kaewwannarat / Shutterstock)

Der rasante Fortschritt durch Künstliche Intelligenz bringt immer mehr sogenannte Legal-Tech-Firmen auf dem Rechtsmarkt hervor. Wie der Legal Tech Verband Deutschland in seinem Marktmonitor 2025 feststellt, sind in Deutschland inzwischen rund 300 Unternehmen im Bereich dieser automatisierten Rechtsdienstleistungen aktiv. Etwa ein Drittel der Unternehmen richtet sich direkt an Verbraucher. Diese versprechen Verbrauchern oft schnelle und günstige Rechtshilfe.

Anzeige
Anzeige

Bekannte Anbieter wie Flightright oder Conny übernehmen dabei Klagen gegen Airlines, Versicherungen oder Vermieter, andere vermitteln mit wenigen Klicks an den passenden Fachmann. Viele Firmen lassen sich dabei von künstlicher Intelligenz unterstützen, etwa um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und dadurch Kosten zu sparen. Nutzer zahlen meist erst, wenn Geld erstattet wird, wie die Verbraucherzentrale auf ihrer Website erklärt.

Legal Tech Verband: So einfach wie ein Online-Service

Die Vorsitzende des Legal Tech Verbandes Deutschland, Alisha Andert, ist überzeugt, dass dieser niedrigschwellige Zugang zum Recht das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken kann, gerade bei alltäglichen Konflikten mit Arbeitgebern, Vermietern oder Versicherungen. „Aus Verbrauchersicht muss der Zugang zum Recht so einfach wie möglich sein, während Verfahren aus Gerichtsperspektive weiterhin mit der gebotenen Sorgfalt behandelt werden“, sagt Andert der Deutschen Presse-Agentur. Wenn Recht digitaltauglich gestaltet sei, könne Justiz so einfach, verständlich und effizient funktionieren wie ein moderner Online-Service.

Anzeige
Anzeige

Die Verbraucherzentrale warnt aber vor potenziellen Fallstricken: Nutzer sollten etwa auf die Reputation des Unternehmens achten oder sich Bewertungen anderer Kunden anschauen.

Empfehlungen der Redaktion

Rechtsdienstleistungen sind streng reguliert

Um ihre Jobs fürchten müssen Rechtsanwälte trotz der digitalen Konkurrenz nicht. Denn in der Regel sind sogenannte Rechtsdienstleistungen hierzulande zugelassenen Rechtsanwälten vorbehalten. Einige Legal-Tech-Unternehmen wie Conny und Flightright nutzen aber eine Ausnahme im Gesetz und treten als Inkassodienstleister auf.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Auch in vielen Anwaltskanzleien kommen Legal Tech und KI bereits seit einiger Zeit zum Einsatz, wie Frank Remmertz von der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) der Deutschen Presse-Agentur sagt. Der Einsatz könne je nach Ausrichtung und Größe einer Kanzlei allerdings sehr unterschiedlich sein. Sorgen um den Beruf des Rechtsanwalts macht sich Remmertz nicht: „KI wird den Rechtsanwalt beziehungsweise die Rechtsanwältin nie ersetzen können, weil die Qualität menschlicher anwaltlicher Tätigkeit immer gefragt sein wird“, sagte der Rechtsanwalt, der in der BRAK den Vorsitz im Ausschuss Rechtsdienstleistungsgesetz führt.

Schwedisches Startup gilt als Vorreiter

Ähnlich sieht es Alisha Andert: „Legal Tech ersetzt keine Anwältinnen und Anwälte, sondern ergänzt sie und sorgt so dafür, dass Recht auch dort ankommt, wo es gebraucht wird.“

Anzeige
Anzeige

Als ein Vorreiter im Bereich Legal Tech gilt das schwedische Unternehmen Legora. Das vor zwei Jahren gegründete Startup verwendet eine KI, die in Sekunden zehntausende Dokumente analysieren und Risiken in Verträgen erkennen kann, wie Firmenchef Max Junestrand der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Und wie stellt sich Junestrand angesichts dieser technischen Fortschritte den Anwaltsberuf in zehn Jahren vor? „Der Anwalt der Zukunft ist derjenige, der genau versteht, wie er seine ureigenen Stärken – wie Urteilskraft, strategische Weitsicht und Empathie – durch den intelligenten Einsatz von KI noch wirkungsvoller macht.“

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren