Leichter unterwegs: Exoskelette als praktische Hilfe für Outdoor-Aktivitäten

Endlich raus aus dem Büro und rein in die Natur. Für viele Menschen ist der Gang ins Grüne ein Ausgleich für den stressigen Alltag am Schreibtisch. Längst ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass sich Stress reduziert, wenn wir uns im Grünen aufhalten. Kein Wunder also, dass Outdoor-Sportarten wie Wandern und Radfahren boomen.

Blogger, Reiseanbieter und andere Outdoor-Fans geben im Netz zahlreiche Tipps für das nächste Abenteuer. Dabei ist nicht nur Inspiration für das beste Outdoor-Reiseziel gefragt. Fast noch wichtiger ist die Frage: Welche Ausrüstung brauche ich für den Aktivurlaub? Denn wer mehr als eine gemütliche Wanderung oder einen Spaziergang durch den Wald macht, der muss gut ausgerüstet sein.

Welche Gadgets brauche ich für den Outdoor-Trip?

Von der Basis-Ausrüstung bis zum Hightech-Gadget: Das Angebot an Outdoor-Equipment ist groß. Wer sich richtig gut für die nächsten Trips in die Natur ausstatten will, startet am besten mit den Basics. Dabei gilt: Safety first! Das Wichtigste ist daher natürlich ein Erste-Hilfe-Set. Im Bestfall holt man sich unterwegs nicht mehr als eine Blase am Fuß oder eine Schramme. Sollte aber doch mehr schiefgehen, muss man sich mitten in der Natur zuerst selbst helfen können.

Je weiter weg von der Zivilisation man ist, umso wichtiger ist es auch, nicht nur ausreichend Wasser dabei zu haben, sondern im Bestfall auch einen Wasserfilter für den Notfall. Denn auch wenn der Gebirgsbach ja so erfrischend und klar aussieht, können sich dort viele Erreger und Bakterien tummeln. Flaschen mit eingebautem Wasserfilter oder mit Filter-Strohhalmen können die Rettung sein, wenn der Trip länger dauert als angenommen – oder wenn das mitgebrachte Wasser einfach schon früher leergetrunken ist. Als Basis-Ausrüstung mit im Gepäck sollten zum Beispiel auch Wanderstöcke sein – oder Spikes, wenn es in eisige Gefilde geht. Die Ausrüstung sollte immer zum Ausflugsort passen.

Mit Exoskeletten und Batterieantrieb über Berg und Tal

Ist die Tasche mit der Basisausrüstung gepackt, bleibt noch eine wichtige Frage: Bin ich selbst fit genug für den geplanten Outdoor-Trip? Oder brauche ich zusätzliche Unterstützung? Neben der Zahl der Urlaubstage ist der andere, viel wichtigere limitierende Faktor bei der Outdoor-Tourenplanung die eigene Kondition. Schafft man wirklich die Alpenüberquerung? Wie viele Etappen des Fernwanderwegs sind realistisch? Sind 3.000 Höhenmeter an einem Tag wirklich machbar?

Für alle, die an ihrer körperlichen Belastbarkeit zweifeln, gibt es eine Lösung: Exoskelette. Das sind akkubetriebene Anzüge, die Menschen stärker, ausdauernder und leistungsfähiger machen können – ganz ohne langwieriges Training. Es gibt sie für den ganzen Körper, oder je nach Bedarf auch nur für den Ober- oder Unterkörper. Kern des Exoskeletts sind Motoren, mit deren Hilfe die Gadgets die eigene Muskelkraft unterstützen.

Heißt konkret: Wenn du gerade einen schweren Aufstieg vor dir hast, würden deine Beine unter normalen Bedingungen wohl irgendwann aufgeben oder eine Pause einfordern – vielleicht tun dir auch schon nach den ersten Höhenmetern die Knie weh. Trägst du hingegen ein Exoskelett, würde dich dieses bei jedem Schritt unterstützen. Es wird also viel leichter, das Bein durchzustrecken und die Belastung deiner Muskeln und Gelenke reduziert sich.

Höher, schneller, weiter: Ein ganz neues Outdoor-Erlebnis

Ein Exoskelett, das speziell für die Bedürfnisse von Outdoor-Fans gemacht ist, ist das Hypershell X Ultra. Es ist das erste und weltweit führende Hochleistungsskelett für Outdoor-Sportler:innen und kann sowohl beim Wandern als auch beim Radfahren unterstützen. Wenn du damit dein nächstes Abenteuer startest, bewahrt dich das nicht nur vor dem Muskelkater am Tag danach. Das Exoskelett sorgt auch dafür, dass dein Puls niedriger bleibt und du nicht so schnell ermüdest. Du bist also schneller, kommst höher und weiter.

Wenn du wanderst oder läufst, reduziert sich die körperliche Anstrengung mit dem Hypershell X Ultra um bis zu 22 Prozent, beim Fahrradfahren sind es sogar bis zu 39 Prozent! Hast du – wie viele andere Sportler:innen auch – regelmäßig Probleme mit deinem Hüftbeuger oder ermüdet die Muskelgruppe bei dir einfach sehr schnell, ist das Exoskelett eine super Lösung. Und beim Bergablaufen schonst du mit dem Exoskelett zusätzlich deine Knie. Es erkennt automatisch, wenn du abwärts läufst und passt die Unterstützung so an, dass deine Beine stabilisiert und deine Knie weniger belastet werden.

KI-gesteuerte Superkräfte freischalten

Die KI-basierte Bewegungserkennung passt sich automatisch und in Echtzeit an deine Bewegungen an. Du brauchst also keine Sorge zu haben, dass du wie ein Roboter durch die Berge läufst. Du kannst einfach weitermachen wie bisher, es wird nur alles etwas leichter. Mehr als ein Dutzend Sensoren erfassen deine Bewegungen, prognostizieren deine nächsten Schritte und wie sie dich dabei am besten unterstützen können. Je häufiger du das Hypershell X Ultra trägst, umso besser lernt es dich und dein Bewegungsmuster kennen.

Und keine Sorge, das Hypershell X Ultra ist nicht schwer – 2,2 Kilogramm inklusive Batterie – und hält den ganzen Tag durch. Klingt viel, aber das Gadget trägt sich schließlich selbst. Wenn du es anhast, fühlst du dich fast, als hättest du eine neue Superkraft freigeschaltet.

Das Exoskelett ist außerdem sehr robust: Der Rahmen aus Carbonfasern und einer Titanlegierung ist hochbelastbar und wird beispielsweise auch in Sportwagen verbaut. Das Hypershell X Ultra ist somit auch für extreme Bedingungen gewappnet und hält von minus 20 bis 60 Grad Celsius alles durch.

Ersatzbatterie im Wanderrucksack

Mit einer Batterieladung schaffst du im Eco-Mode rund 42.000 Schritte, also etwa 30 Kilometer, was locker für einen vollen Wandertag reicht. Wenn es gerade besonders anspruchsvoll wird, kannst du einfach in den Hyper-Mode schalten – und wenn du noch mehr willst, kannst du eine weitere Batterie einpacken – die wiegt nur 400 Gramm.

Bei Abreise kannst du das Hypershell X Ultra einfach zusammenfalten und leicht in den Koffer stecken – oder Zuhause verstauen. Bis zu deinem nächsten Abenteuer.