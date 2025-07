Leisure-Sickness-Syndrom: Forscher erklären, warum du im Urlaub immer krank wirst

Freitagnachmittag. Die letzten Übergaben sind erledigt und der Schreibtisch aufgeräumt. Es liegen anstrengende Monate zurück, das Projekt ist beendet. Endlich, Urlaub! Doch anstatt Zeit zum Durchatmen kündigt sich eine Erkältung an. Klingt nach einem blöden Zufall, aber tatsächlich passiert es Berufstätigen regelmäßig. Sobald der Druck abfällt, wird der Körper krank. Die Forschung hat dafür sogar einen Begriff geprägt: Leisure Sickness.

Anzeige Anzeige

Stress im Job löst Leisure Sickness aus

Einer aktuellen Befragung der IU Internationalen Hochschule nach kennen drei Viertel der Deutschen das Gefühl: 72 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigen gegenüber dem Forscherteam, dass ihnen, sobald sie freihaben, der Körper schon schlappmacht gemacht hat. 19 Prozent sagen sogar, dass das regelmäßig passiert.

Stefanie André, Professorin für Gesundheitsmanagement an der IU Internationalen Hochschule, sieht primär Stress bei der Arbeit als Grund. Der wiederum könne mehrere Auslöser haben: „Die Ergebnisse zeigen, dass Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit, hohe Arbeitsbelastung und fehlende Erholung klare Risikofaktoren für Krankheitssymptome an freien Tagen sind.“

Anzeige Anzeige

Konkret identifiziert die Befragung sechs Punkte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders belasten: 33,7 Prozent sprechen von hohem Arbeitsdruck. 30 Prozent klagen über fehlende Unterstützung durch Vorgesetzte und Team-Mitglieder. 23,4 Prozent bemängeln unklare Aufgabenverteilungen und 20,8 Prozent sogar unklare Aufgabenstellungen. Nicht wenige sehen auch ihre Freizeit gefährdet: 21,9 Prozent kritisieren eine ungünstige Work-Life-Balance und 17,3 Prozent die langen Arbeitszeiten.

Selbst in der Freizeit gelingt es vielen nicht, wirklich abzuschalten: 40 Prozent sagen, dass ihr Privatleben nicht ausreicht, um sich vom Job zu erholen: „Besonders jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen sich häufiger verpflichtet, außerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu sein, was zu einer eingeschränkten Erholung führt. Zudem haben sie häufig noch nicht ausreichend Strategien zur Stressbewältigung entwickelt“, so Stefanie André.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mit einem Anteil von 36,1 Prozent klagen Betroffene am häufigsten über Müdigkeit und Erschöpfung. 27,6 Prozent über Schlafprobleme, 19 Prozent über Reizbarkeit, 16,7 Prozent über Kopfschmerzen und 14,2 Prozent über Erkältungssymptome.

Stress reduzieren, Erholung forcieren

Die Studie weist darauf hin, wie wichtig die Einhaltung von Freizeit ist. Unternehmen sollten sie respektieren. Doch auch Beschäftigte sollten sensibler mit ihrer Freizeit umgehen und sie ausgewogen und sinnvoll gestalten, um Leisure Sickness zu vermeiden.

Anzeige Anzeige

Wer sich nach einer stressigen Arbeitswoche nur passiv erholt, etwa beim Fernsehen, habe eine höhere Wahrscheinlichkeit, an freien Tagen Symptome wie Erschöpfung oder Kopfschmerzen zu bekommen. Hingegen zahlt Bewegung an der frischen Luft enorm auf das Wohlbefinden ein.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Podcast