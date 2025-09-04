Anzeige
Letzte Chance bis 2028: Totale Mondfinsternis über Deutschland

Am Sonntag taucht der Mond in den Schatten der Erde. Da das Schauspiel schon am frühen Abend beginnt, lässt es sich auch gut gemeinsam mit Kindern beobachten. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es erst in drei Jahren wieder.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Am Sonntag kommt es in Deutschland zu einer totalen Mondfinsternis. (Foto: Shutterstock / Jan Haz)

Am Sonntag, dem 7. September 2025, wird es zu einer totalen Mondfinsternis kommen. Die nächste findet dann erst wieder im Jahr 2028 statt. Wie Heise berichtet, kann das Naturspektakel vor allem im Osten Deutschlands gut beobachtet werden.

Frühe Mondfinsternis: Astronomie für die ganze Familie

Dem deutschsprachigen Raum steht wieder eine totale Mondfinsternis bevor. Obwohl das Phänomen diesmal zu einer relativ frühen Uhrzeit am Himmel sichtbar sein wird, müssen sich Beobachter:innen ein wenig gedulden: Der Moment, in dem der Mond in den Kernschatten tritt, ist für 18:27 Uhr berechnet. Zu diesem Zeitpunkt ist der Erdtrabant aber noch nicht auf- und die Sonne noch nicht untergegangen. Die totale Mondfinsternis wird um 19:31 Uhr stattfinden. Am besten sichtbar wird sie in Österreich sowie im Osten Deutschlands sein. Generell gilt: Je weiter westlich man sich befindet, desto länger muss man warten, bis die Verdunklung des Mondes sichtbar wird.

Ab 20:53 Uhr tritt der Mond wieder aus dem Schatten der Erde heraus. Zu dieser Uhrzeit wird die Mondfinsternis bei klarer Sicht überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz gut sichtbar sein. Um das Spektakel bestmöglich beobachten zu können, sollte ein Beobachtungspunkt gewählt werden, von dem aus der Horizont gut sichtbar ist und nicht durch Bäume oder Gebäude versperrt wird. Insgesamt wird die komplette Verfinsterung diesmal 82 Minuten dauern. Damit ist die Mondfinsternis am Sonntagabend deutlich kürzer als die, die im Juli 2018 stattfand. Damals dauerte die Totalität 103 Minuten und stellte damit die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts dar.

Die nächste Mondfinsternis findet erst 2028 statt

Bei einer Mondfinsternis positioniert sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn zwischen Sonne und Mond. Dadurch liegt der Mond im Schatten und ist von der Erde aus nur noch schwach sichtbar. Da das Sonnenlicht in der Erdatmosphäre gebrochen und gestreut wird, erscheint der Mond in verschiedenen Farbnuancen wie grau, braun oder rot. Welche Farbe er genau annimmt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise beeinflussen Partikel von Vulkanausbrüchen, Saharastaub oder Abgase die Farbe des Mondes. Die am Sonntag anstehende Mondfinsternis wird die letzte für mehr als drei Jahre sein. Erst am 31. Dezember 2028 ist die nächste Verdunklung des Erdtrabanten zu erwarten.

