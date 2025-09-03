Fast Lichtgeschwindigkeit: Wie „Strohhalm“-Glasfaserkabel das Internet schneller machen sollen
Der Weltrekord bei der Datenübertragung per Glasfaserkabel liegt derzeit bei 1,86 Exabit pro Sekunde auf einen Kilometer – aufgestellt im Frühjahr 2025. So flott sind die aktuell im Einsatz befindlichen Kabel nicht.
Neues Kabeldesign: Internet bald viel schneller
Das könnte sich aber schon bald ändern. Forscher:innen der University of Southampton und Microsoft Azure Fiber haben ein neues Glasfaserkabel-Design entwickelt, das die Übertragungsgeschwindigkeiten massiv beschleunigen könnte, wie es in einer in Nature veröffentlichten Studie heißt.
Demnach werden in den neuen Kabeln Signale fast mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Das ist fast die „maximale Geschwindigkeit, die man sich in einem Kabel vorstellen kann“, wie Markus Schmidt vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien der Tagesschau erklärt.
Ähnlich wie beim Strohhalm: Hohlraum aus Luft
Damit sollen die neuen Kabel um 45 Prozent schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen als bisher üblich. Das Besondere an dem neuen Design sind ein Mantel aus Glasfasern und ein Hohlraum aus Luft – im Prinzip ähnlich wie ein Strohhalm.
Durch den Mantel wird das Licht im Inneren des Kabels gehalten. Weil die Lichtsignale direkt über die Luft übertragen werden, sollen auch die Verluste viel geringer sein als bei herkömmlichen Glasfaserkabeln.
Bisher absorbieren die Glasfaserkabeln einen Teil des durch sie hindurch gesendeten Lichts. Dadurch werden die Signale auf Dauer immer schwächer und müssen durch regelmäßige Verstärkungsstationen angekurbelt werden, wie die Tagesschau schreibt.
Neue Glasfaserkabel noch sehr teuer
Hier gibt es also mit den neuen Kabeln erhebliches Einsparpotenzial. Allerdings ist die Herstellung der Kabel bisher noch sehr teuer. Die Kosten bewegen sich im Bereich von 500 bis 1.000 Euro pro Meter. Zum Vergleich: Die bisher eingesetzten Fasern kosten nur einige Cent pro Meter, wie es bei der Futurezone heißt.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Der hohle Kern der Kabel macht es möglich, ein viel breiteres Spektrum an Lichtwellenlängen zu transportieren und damit mehr Daten parallel zu senden. Das sorgt letztlich dafür, dass insgesamt eine sehr große Bandbreite erzeugt werden kann. Beobachter:innen sprechen von einem Meilenstein.
Microsoft setzt neue Kabel schon ein
Der an der Studie beteiligte Tech-Konzern Microsoft setzt die neuen Glasfaserkabel schon testweise in Daten- und Rechenzentren ein. Dort sollen sie die Datenübertragung schneller sowie stabiler und energieeffizienter machen, was vor allem Cloud-Anwendungen und Hochleistungsrechnern zugute kommen soll.