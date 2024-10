Lieber nicht installieren: Windows-Update KB5043145 sorgt für Bluescreen

Aktuell sorgen Windows-Updates immer wieder für Frust. Jetzt soll es Probleme mit KB5043145 geben. Diese Version führt zu Green- und Bluescreens. Es ist eine optionale Aktualisierung für Windows 11 22H2 und 23H2. Falls ihr es bisher nicht durchgeführt habt, empfiehlt es sich zu warten – denn Microsoft sucht immer noch nach der Ursache.

Winfuture berichtete am 28. September von Systemproblemen nach einem optionalen Update. Einige Nutzer, welche die Aktualisierung auf ihrem Gerät aufspielten, landeten anschließend im blauen oder grünen Bildschirm – also einer kritischen Fehlermeldung nach einem System-Crash.

Laut Winfuture geht das so weit, dass manche Geräte nach mehrfachen, erfolglosen Neustarts das automatische Windows-Reparatur-Tool die BitLocker-Recovery booten. Das ist ein Tool, das den erneuten Zugriff auf Laufwerke ermöglichen soll.

Microsoft hat dieses Problem nach mehreren Fehlermeldungen von Nutzern öffentlich bestätigt und erklärt: „Den Berichten zufolge öffnen einige Geräte nach wiederholten Neustartversuchen automatisch das ‘Automatic Repair Tool’. Dieses Tool versucht, häufige Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die möglicherweise verhindern, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß startet. In einigen Fällen kann auch die BitLocker-Wiederherstellung ausgelöst werden.“

Microsoft scheint für das Problem bis jetzt noch keine Lösung gefunden zu haben und bittet seine Nutzer um Mithilfe: „Wenn das Problem bei Ihnen aufgetreten ist, verwenden Sie bitte Feedback Hub, um einen Bericht zu erstellen und weitere Details anzugeben. Diese Informationen helfen uns, unsere Untersuchung zu beschleunigen.“

Probleme sind aktuell kein Einzelfall

Schwierigkeiten mit Updates treten immer wieder auf. Schwerere Probleme wie Crashes sind aber eigentlich die Ausnahme – nicht so in den letzten Monaten. Schon im Juni musste Microsoft ein Windows-11-Update zurückziehen, nachdem auch hier Geräte in einer Neustart-Schleife gefangen waren.

Außerdem gab es im Juli schon einmal Ärger mit dem Bitlocker. Auch hier landeten Nutzer ungewollt im Wiederherstellungs-Menü des Tools. Besonders ärgerlich: Jetzt scheint das neueste Update also die beiden alten Probleme zu kombinieren.

