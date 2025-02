Likes, Saves oder Shares? Instagram-Chef räumt mit Mythen auf

Sind Likes jetzt noch immer extrem wichtig für meinen Inhalt, oder nicht? Im Sommer 2024 erklärte uns Ardawan Okhovat, Partnerships Lead DACH bei Snap Inc.:

Allerdings ist die Zahl der Likes für viele Creator und Brands nach wie vor eine zentrale Erfolgsmetrik. Sie zeigt auf den ersten Blick an, ob ein Beitrag Gefallen gefunden hat. Und auf Instagram sind Likes für das Content-Ranking noch immer ein absolut gewichtiger Faktor. Das hat der Plattformchef eigens noch einmal bestätigt. Er liefert auch eine Erklärung dazu, weshalb die Likes noch immer so relevant sind, auch gegenüber anderen Metriken. Doch gerade beim populären Video-Content gilt es, Ranking-Signale und Metriken zu differenzieren.

Likes haben Gewicht, weil User sie so viel einsetzen

In einem Video aus seiner Reihe Ask Me Anything reagiert Adam Mosseri auf eine User-Frage, die zum Inhalt hat, weshalb Instagram noch immer so viel Wert auf Likes legt und nicht beispielsweise Saves stärker fokussiert. Mosseri erklärt daraufhin, dass die Plattform beide Signale nutzt und zudem auf Share Rates setzt. Allerdings sagt er, Instagram fokussiere Likes aus einem einfachen Grund mehr:

Die Ranking-Systeme benötigen möglichst viele Daten für relevante Content-Einordnungen. Im Durchschnitt gibt es deutlich mehr Likes als Saves bei Posts. Die Saves sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, weil sie anzeigen, wenn User sehr an einem Post interessiert sind. Doch Likes geben Instagram mehr Informationen, die für das Ranking verwendet werden.

In diesem Kontext lässt sich auch der Test der Plattform mit einer Dislike- oder Downvote-Anzeige in den Kommentaren wie bei Reddit oder Youtube erklären. Solche Signale könnten der Plattform noch mehr Informationen geben.

Im Frühjahr 2024 sagte Mosseri noch, dass Send-Rates, also Shares, schon wichtiger als Likes und Kommentare auf Instagram seien.

„More important than watch time or like and comment counts is send rates, [and] generally, I think the rate is more important than the count. So the number of sends per reach, the number of likes per reach, the number of comments per reach. But sends per reach correlate more, in my experience, with overall reach than anything else, because we are looking to help people discover content they want to connect with friends over, and so sends is a great proxy for that sort of connection over creativity.“