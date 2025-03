LinkedIn-Analyse: Diese 5 Skills machen dich zum gefragten Marketing-Profi

Mit welchen Kompetenzen gelten Marketer als zukunftsorientiert? Welche Skills müssen sie mitbringen, um in der diversifizierten und anspruchsvollen Marketing-Welt 2025 bestehen zu können? Diesen Fragen hat sich das Business-Netzwerk Linkedin gewidmet. Anhand der Analyse von Millionen von Datenpunkten auf der Plattform hat das Unternehmen ein Ranking von fünf Skills erstellt, die aktuell stark im Wachsen begriffen sind und künftig eine enorme Relevanz für das Berufsfeld haben dürften.

Diese 5 Skills sind laut LinkedIn für Marketer besonders wichtig

Linkedin hat versucht, Fähigkeiten zu identifizieren, welche Recruitern und Marketing-Entscheider:innen besonders viel fordern und darlegen. Dabei soll die Liste Einblicke in die Trends bieten, die die Marketing-Welt 2025 prägen werden. Mithilfe von drei Kriterien hat Linkedin die neuen „Marketing Skills On The Rise“ ermittelt:

Wie häufig fügen Mitglieder, die sich im Bereich Marketing bewegen, diese Fähigkeiten ihrem Profil auf LinkedIn hinzu?

Kommen die Skills in neu ausgeschriebenen Jobanzeigen vor?

Steigt die Nachfrage nach diesen Fähigkeiten in Stellenausschreibungen von Unternehmen, die nach Marketing-Talenten suchen?

Die Analyse ergab, wenig überraschend, dass insbesondere die KI-Kompetenz als wichtiger Skill gefordert wird. Hier kommt das gesamte Ranking:

KI-Kompetenz

Marketing-Budget-Management

Kreative Content-Erstellung

Kund:innenbetreuung

Kampagnenstrategien

Henrik Ihlo, Director LinkedIn Marketing Solutions DACH, kommentiert die Erhebung wie folgt:

„Die Marketing Skills On The Rise spiegeln die Trends wider, die wir auch übergreifend in der Branche in Deutschland beobachten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Marketingtreibende sich zunehmend mit innovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und lernen, diese in ihrem Job einzusetzen. Gleichzeitig steigt auch der Druck, Ressourcen möglichst effizient einzusetzen und Budgets klug zu verwalten. In diesem Zusammenhang sind KI-Kompetenzen und Budgetmanagement unerlässlich. Darüber hinaus bleiben kreative Content-Erstellung und eine starke Kundenbetreuung essenzielle Faktoren für den Erfolg im Marketing. In Zukunft wird eine harmonische Verbindung von Kreativität und Technologie noch wichtiger. Marketers, die in diese Fähigkeiten investieren, werden nicht nur ihre Zielgruppen nachhaltig erreichen, sondern auch die Positionierung ihres Unternehmens stärken.“

KI-Power: Zwischen enormem Potenzial und Befürchtungen der Mitarbeiter:innen

Schon seit Jahren offenbaren Linkedin sowie Jobplattformen wie Indeed, Xing und Co., dass Gen AI den Arbeitsmarkt stark verändert. Im vergangenen Jahr zeigte Linkedins Report, dass allein im vierten Quartal 2023 weltweit doppelt so viele Marketer AI-Fähigkeiten zu ihrem Profil hinzugefügt haben wie im vierten Quartal 2022. Die am häufigsten genannten Skills waren hauptsächlich Prompt Engineering und der Umgang mit Midjourney, DALL-E, GPT-3, Generative Art und ChatGPT.

Während immer mehr Gen-AI-Features und Tools auf den Markt kommen und OpenAI, Microsoft, Google, Perplexity und Co. Enterprise-Lösungen bereitstellen, um Mitarbeiter:innen in Unternehmen zu fördern, wachsen parallel die Potenzialräume und Unsicherheiten des Personals. Denn der Marketingjobs-Outlook-Report von Linkedin zeigte Ende 2024, dass 72 Prozent der Befragten von der Geschwindigkeit der Veränderungen überfordert sind. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) hat Sorge, den Anschluss zu verlieren, besonders im Hinblick auf die Integration von KI. Das korreliert auch mit Beobachtungen von Digitalisierungsexperte Robert Dittrich, CEO des Startups LIZ Smart Office. Er sagt:

„Der ständige Wechsel zwischen isolierten Tools mit unterschiedlichen Oberflächen frisst Zeit und erhöht den Mental Load – besonders im Remote-Only-Modell, wo der persönliche Austausch fehlt. Statt effizient zu arbeiten, kämpfen Teams mit fragmentierten Software-Landschaften. Das kostet Produktivität, Nerven und im schlimmsten Fall Fachkräfte.“

Aus diesen Gründen ist es für Unternehmen und Mitarbeiter:innen umso wichtiger, sich gezielt auf die unweigerliche Integration von Gen AI im Arbeitsalltag einzustellen. Dazu gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen sollten KI-Beauftragte oder Vorgesetzte eine Vereinheitlichung des KI-Einsatzes im Unternehmen vorantreiben und Schulungen von OpenAI oder anderen Anbieter:innen bereitstellen. Zum anderen gilt es, die Weiterbildung in Bezug auf das KI-Skillset dauerhaft zu fördern und dafür die richtigen Informationen einzuholen.

Mit AI-Know-how punkten

Um sich über die brandaktuellen Gen-AI-Entwicklungen zu informieren und diese zu testen, gibt es viele Touchpoints. Du findest auf OnlineMarketing.de stets aktuelle Artikel zum Thema. So kannst du beispielsweise lernen, welches KI-Video-Tool für deine Videos und damit kreative Content-Erstellung gut passt. Du findest aber auch Hintergründe zur Perplexity Windows-App für den Arbeitsalltag, OpenAIs großen API Updates, mit denen du einfach KI-Agents für dein Unternehmen erstellen sowie Googles Open-Source-Modelle der Reihe Gemma 3 und Insights zu Gemini 2.0 und Features, die du selbst im AI-Studio testen kannst. Die Liste ist lang und dazu gehört auch der Linkedin Hiring Assistant, der mithilfe von KI dein Recruiting auf der Plattform unterstützt.

Du kannst aber auch das kostenlose Webinar von t3n und Digital Bash zum Thema AI Skills nutzen, um dich auf den neuesten Stand zu bringen. Am 28. März informieren dich die Expert:innen über ChatGPT Skills für den Arbeitsalltag und viel mehr. Mithilfe von Gen AI kannst du auch die anderen gefragten Skills fördern. Kampagnenstrategien und Marketing-Budget-Management beispielsweise lassen sich mit KI-Advertising-Lösungen wie von Metas Advantage+ oder Googles Performance Max optimieren, die Kund:innenbetreuung etwa durch die Kreation eines passenden AI Agents.

Andere Skills nicht vergessen

Wer im Marketing arbeitet, sollte sich mit den „Skills On The Rise“ von Linkedin auseinandersetzen und versuchen, diese zu fördern. Das kann bei Beförderungen, Bewerbungen und der Selbstoptimierung nur hilfreich sein – und auch für die Buchung durch Dritte zum Vorteil gereichen. Immerhin sind KI-Expert:innen gefragt. So erklärt auch die Marketing-Expertin Sabrina Kraft im Digital Bash Podcast, dass sie für die rasche Prozessoptimierung zum Anwerben von KI-Expert:innen rät.

„Keine Zeit intern verschwenden – ich bin überzeugt, dass man sich KI-Expert:innen ins Boot holen sollte!“

Mit KI-gestütztem Customer-Forecasting können KI-Kompetenz, Kund:innenbetreuung, Marketing-Budget-Management und Kampagnenstrategien beispielhaft verbunden werden. In der Podcast-Folge mit Sabrina Kraft erfährst du mehr darüber.

Doch Marketer sollten nicht allein diese Skills fokussieren. Denn auch Fähigkeiten wie Excel (noch immer), SEM, Kommunikation und Organisation werden neben Skills zur Software-Entwicklung besonders viel in Stellenanzeigen gefordert, zeigt eine Analyse von TopCV.

Ein selten angeführter Skill bezieht sich schließlich noch auf die Fähigkeit, gute Pausen und Ablenkungen in den Arbeitsalltag integrieren zu können, um die Balance zwischen Arbeitsaufgaben und kleinen Freuden des Alltags zu optimieren. Zu diesem Zweck hat Linkedin schon vor einiger Zeit eine Reihe von Casual Games ähnlich jenen der New York Times – mit dem berühmten Wordle – eingeführt. Neu ist jetzt das Logikspiel Zip, bei dem User Zahlen in einem Grid der Reihenfolge nach verbinden müssen, ohne dabei die eigene Linie zu kreuzen. Zip ergänzt die Games Tango, Queens, Pinpoint und Crossclimb, die du über https://www.linkedin.com/games/ zwischendurch spielen kannst.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

