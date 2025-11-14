Linkedin: So soll KI dir helfen, die passenden Kontakte zu finden

Linkedin bekommt eine KI-basierte Personensuche. Dadurch soll sich das Finden passender Kontakte deutlich vereinfachen. Aber was ist mit denen, die gar nicht gefunden werden wollen? Wie Techcrunch berichtet, hat Linkedin bisher keine Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung der Profildaten für KI-Zwecke zu unterbinden.

Suche ist jetzt mit natürlicher Sprache möglich

Eigenen Angaben zufolge hat Linkedin weltweit über 850 Millionen Mitglieder und verzeichnet jeden Monat mehr als 1,14 Milliarden Besuche. Die Plattform funktioniert wie eine Mischung aus Jobbörse und sozialem Netzwerk: Nutzer:innen können sich mit Arbeitgeber:innen, Kolleg:innen oder Kund:innen vernetzen, Karriere-Updates teilen oder die Beiträge anderer liken und kommentieren. Linkedin versucht schon seit Längerem, neue KI-basierte Funktionen zu integrieren. So wurde Anfang dieses Jahres für Nutzer:innen in den USA ein Tool eingeführt, mit dem sie mithilfe natürlicher Sprache nach passenden Stellenangeboten suchen können. Jetzt wird diese Funktion auch auf die Personensuche ausgeweitet. Dadurch ist es möglich, Anfragen wie „Finde Investor:innen, die sich mit Startups aus dem Gesundheitssektor auskennen” oder „Wer in meinem Netzwerk kann mir helfen, generative KI zu verstehen?” zu stellen.

Bisher war die Suche auf Linkedin deutlich komplizierter. Nutzer:innen konnten entweder Schlagwörter eingeben, um passende Personen auf der Plattform zu finden, oder sie mussten sich auf die verschiedenen Filteroptionen verlassen. Wenn man den genauen Titel der gesuchten Mitglieder nicht kannte, blieb die Suche allerdings oft erfolglos. „Die neue KI-gestützte Personensuche ist so konzipiert, dass sie Ihnen den schnellsten Weg zu der Person bietet, die Ihnen am meisten helfen kann“, erklärte Rohan Rajiv, der als Senior Director of Product Management bei Linkedin tätig ist, gegenüber Techcrunch. Aber auch die neue KI-Suche ist noch nicht perfekt. So werden beispielsweise verschiedene Ergebnisse geliefert, wenn nach „Gründer:innen von YC-Startups” oder nach „Y Combinator-Gründer:innen” gesucht wird. Eigenen Angaben zufolge ist das Unternehmen bestrebt, die Suche weiter zu verbessern.

Vorerst steht die KI-gestützte Personensuche nur Premium-Mitgliedern in den USA zur Verfügung, die neue Funktion soll aber bald auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Nutzer:innen, die die KI-Suche schon verwenden können, erkennen das an der Suchleiste: Anstelle von „Suchen“ wird hier jetzt die Option „Ich suche …“ angezeigt. Dass Linkedin eine solche Funktion einführt, ist nicht überraschend, sondern die logische Konsequenz der aktuellen KI-Entwicklung. Die Suche ist ein Bereich, in dem zahlreiche Websites und Plattformen KI-Funktionen einführen. Suchmaschinen wie Google und Bing haben damit auf den Erfolg von ChatGPT und Co. reagiert, die zunehmend für Recherchen verwendet werden. Auch das Online-Forum Reddit, das aufgrund seiner hohen Anonymität beliebt ist, hat auf den Trend reagiert – und die Daten seiner Nutzer:innen für KI-Tools gesperrt.

Linkedin ist eine der meistgenutzten Websites für KI-Demos. So hat beispielsweise ein Forschungsteam der University of Pennsylvania kürzlich die Linkedin-Profilfotos von 96.000 MBA-Absolvent:innen mithilfe einer KI ausgewertet, um anhand der Gesichtszüge Persönlichkeitsmerkmale abzuleiten. Dabei kamen die Wissenschaftler:innen unter anderem zu dem Ergebnis, dass es statistische Zusammenhänge zwischen den von der KI identifizierten Merkmalen und dem tatsächlichen beruflichen Erfolg gab. Bisher hat die zu Microsoft gehörende Karriereplattform noch keine Beschränkungen für ihre Daten festgelegt. „Ich denke, wir stehen noch am Anfang dieses Zeitalters der Browser und ihrer Funktionsweise im Auftrag von Menschen. Ich glaube, dass wir mit der Zeit eine stabilere Politik [in Bezug auf Browser] haben werden”, kommentierte Rajiv die aktuelle Entwicklung.