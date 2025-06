Linkedin-Update: Warum Videos als Artikelcover deine Reichweite steigern könnten

Wer auf Linkedin Artikel und Newsletter schreibt, kann sich inzwischen über umfassenden Support der Microsoft-Tochter freuen. User können auf die KI-Bildgenerierung zugreifen, im Profil per Button zum Folgen einladen, auf ein übersichtlicheres Kommentardesign zurückgreifen und seit Kurzem auch Videos direkt im Text einbinden.

Passend dazu hat Linkedin jetzt auch noch die Möglichkeit eingeführt, Videos als Cover-Visuals für Artikel und Newsletter einzusetzen, um diesen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dieses Feature Update kommt im Rahmen von Linkedins Videofokussierung, die auch im Feed und im Werbekontext ihre Spuren hinterlässt.

So setzt du ein Video als Titel-Visual für deinen Linkedin-Artikel ein

Der Social-Media-Experte Lindsey Gamble verweist auf Threads auf die neue Möglichkeit, die Content Creator auf Linkedin zum Teil schon haben.

Wir haben die Funktion auf der Plattform getestet und können bei der Erstellung von Artikeln und Newslettern mit einem Creator Account schon ein Video als Alternative zum Titelbild hochladen. Dazu können User im Create-Menü für die Artikel einfach in den Bereich des Titel-Visuals klicken und ein Video ihrer Wahl hochladen. Wird dieses eingefügt, können wir eine Visual-Unterschrift hinzufügen und zusätzlich ein passendes Thumbnail hochladen, das anderen angezeigt wird.

Wer auf diese Weise ein Video einsetzt, kann darauf hoffen, dass mehr User den Artikel oder Newsletter rezipieren. Denn der Clip wird im Feed und bei den Benachrichtigungs-Mails zum neuen Artikel ausgespielt. In den Mails können User beim Klick auf das Thumbnail-Visual direkt zum Artikel gelangen.

Die Option ist Teil von Linkedins Strategie, Video mehr Raum und Sichtbarkeit auf der Plattform zu verschaffen. 154 Milliarden Videoaufrufe verzeichnet Linkedin pro Jahr auf seiner Plattform. Und laut Linkedins Niklas Fazler generiert das Format eine um elf Prozent höhere Dwell Time als andere Formate. Deshalb rät er dazu, sich zu wagen und Videoinhalte zu erstellen.

„[…] Wir haben gemessen, getestet, analysiert: Bewegtbild ist der Gamechanger – Für Marken. Für Menschen. Für euren Funnel. Der Sprung ins Video-Wasser ist nicht so kalt, wie viele denken. Er ist notwendig. Und vielleicht sogar befreiend. Was es braucht? Den Mut etwas Neues zu probieren und den Punkt nicht zu verpassen, bei dem aus Denken ➡️ Machen wird […].“

Auch für Marketer hat die Plattform diverse Videofunktionen in petto. Neu sind unter anderem First Impression Ads, Reserved Ads als erste Anzeige im Feed sowie erweiterte CTV Ads. Henrik Ihlo, Director Linkedin Marketing Solutions DACH, betont uns gegenüber die Relevanz des „Video-First Mindsets“, das für Erfolg in der Aufmerksamkeitsökonomie der Plattform mit über 1,2 Milliarden Usern stetig an Gewicht gewinnt.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

