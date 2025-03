Linkedin’s KI-Upgrade für Predictive Audiences: Effizienteres B2B-Marketing auf Knopfdruck

Die Business-Plattform Linkedin verabschiedet sich von statischem Targeting und setzt verstärkt auf KI-gestützte Werbetechnologien. Das Netzwerk erweitert die Predictive Audiences, um Unternehmen facettenreichere Möglichkeiten zu bieten, relevante Zielgruppen zu erreichen.

Predictive Audiences ermöglicht Unternehmen eine präzisere Zielgruppenansprache und verbessert die Effizienz im B2B-Marketing. Dank neuer Funktionen wie der Integration von Unternehmenslisten und erweiterten Retargeting-Optionen profitieren Marketer auf Linkedin jetzt von einer noch gezielteren Kampagnensteuerung.

Predictive Audiences optimiert das B2B-Marketing

Laut Linkedin befinden sich nur fünf Prozent einer potenziellen Zielgruppe aktiv im Kaufprozess. Unternehmen müssen strategisch agieren, um Entscheidungsträger:innen im richtigen Moment zu erreichen. Predictive Audiences nutzt Künstliche Intelligenz zur Analyse von Engagement-Daten und Unternehmensinformationen. Das System identifiziert automatisch Zielgruppen mit hoher Konvertierungswahrscheinlichkeit und spricht sie gezielt an.

So funktioniert Predictive Audiences

Predictive Audiences analysiert Daten wie Anzeigenimpressionen und Klickverhalten in Kombination mit First- und Third-Party-Daten (unter anderem Lead-Formulare oder Konversions-APIs). Linkedin beschreibt den Ansatz so:

Predictive Audiences uses Linkedin‘s AI to analyze on-platform engagement data, like ad impressions and clicks, alongside your selected first-party or third-party data (conversions API data, lead gen forms, etc.). By identifying patterns, behaviors, and similar characteristics, this tool then creates a new audience that is predicted to take actions similar to your source data.

Der Ansatz ähnelt Metas Advantage+ Targeting, konzentriert sich jedoch stärker auf B2B-Segmente. Linkedin hat Predictive Audiences erstmals 2023 ein und stellte den Doppelgänger Audiences Feature zugunsten des neuen Ansatzes ein, um eine genauere und datengestützte Segmentierung zu ermöglichen. Die neuesten Erweiterungen erhöhen die Effizienz der Automatisierung.

Unternehmenslisten und Retargeting-Optionen optimieren Kampagnen

Die aktuellen Updates bieten zwei zentrale Verbesserungen:

Unternehmenslistenintegration: Marketer können gezielt Unternehmen ausschließen oder in ihre Zielgruppenanalyse aufnehmen. Das erleichtert B2B-Kampagnen mit spezifischer Branchen- oder Unternehmensfokussierung.

Erweiterte Retargeting-Optionen: Werbetreibende integrieren eigene Datenquellen effizienter in Predictive Audiences, was eine präzisere Kundenansprache ermöglicht.

Die Vorteile von Predictive Audiences sind laut Linkedin signifikant. Werbetreibende, die Predictive Audiences schon nutzen, verzeichnen bis zu 21 Prozent niedrigere Kosten pro Lead. Suruchi Sharma, Senior Director Digital Marketing bei Zscaler, bestätigt die Effektivität:

We piloted the Predictive Audiences and results have been very encouraging to say the least — we drove higher CPL efficiencies and conversion rates.

Neben den Fortschritten im Bereich Predictive Audiences führte Linkedin zuletzt weitere Funktionen ein, die Content Creator und Marketer unterstützen: Kommentar-Analytics zeigen an, wie oft ein Kommentar gesehen wurde. Diese Funktion hilft Nutzer:innen, die Wirkung ihrer Interaktionen besser zu verstehen und ihre Engagement-Strategien gezielt zu optimieren. Autor:innen können zudem Videos inzwischen direkt in ihre Artikel und Newsletter einbinden. Diese Funktion ermöglicht eine dynamischere Präsentation von Inhalten, sodass komplexe Themen visuell dargestellt und die Leser:innen stärker eingebunden werden. Linkedin testet außerdem mit dem neuen My Network Tab eine Funktion, die es Usern ermöglicht, ausschließlich Inhalte von Personen und Seiten zu sehen, denen sie folgen. Dies fördert relevantere Interaktionen und ermöglicht eine individuellere Feed-Gestaltung.

Diese Neuerungen unterstreichen LinkedIns Bestreben, die Plattform kontinuierlich zu verbessern und an die Bedürfnisse der Community anzupassen.

Predictive Audiences: So richtest du deine Zielgruppe ein

Mit wenigen einfachen Schritten kannst du deine Predictive Audience erstellen und für deine Kampagnen nutzen:

Öffne den Kampagnen-Manager und navigiere zu „Planen“ > „Zielgruppen“.

Klicke auf „Erstellen“ und wähle „Vorhersagezielgruppe“.

Gib deiner Predictive Audience einen Namen und wähle eine Datenquelle (Kontaktliste, Firmenliste, Conversion, Lead-Generierungsformular oder Retargeting).

Bestimme die Zielgruppe, wähle geografische Regionen und die gewünschte Größe aus.

Klicke auf „Erstellen“ – deine Predictive Audience wird jetzt generiert und erscheint in deiner Matched Audience-Liste zur Nutzung in Kampagnen.

Predictive Audiences als neuer Standard im Linkedin Marketing

Predictive Audiences ist mehr als ein kurzfristiger Trend – die Methode verändert die Art, wie Unternehmen digitale Werbung auf Linkedin schalten. Besonders im B2B-Bereich, wo Kaufentscheidungen oft von mehreren Stakeholdern getroffen werden und Datenschutzbestimmungen das Targeting erschweren, bietet dieser Ansatz eine nachhaltige Lösung.

Unternehmen, die frühzeitig auf Predictive Audiences setzen, profitieren von gezielteren Kampagnen und effizienteren Werbebudgets. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von KI-gestützten Werbetools bleibt Linkedin ein zentraler Player im digitalen B2B-Marketing.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

