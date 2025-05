Lithium-Alternative? So wollen Hersteller in Asien den Natrium-Ionen-Batterien zum Durchbruch verhelfen

Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Getränkeautomat wirkt, steht symbolisch für einen technologischen Wettlauf, der in Asien mit voller Kraft läuft. Denn der Automat funktioniert als Erster seiner Art mit Natrium-Ionen-Batterien als Energiespeicher. Er sammelt Sonnenenergie, speichert sie und kann so CO₂-neutral gut gekühlte Getränke feilbieten. Anschauen lässt sich das Objekt auf der derzeit stattfindenden Weltausstellung in Osaka in Japan.

Anzeige Anzeige

Asahi Soft Drinks, Rocket Battery Inc. und Fuji Electric haben den Automaten entwickelt, der Sonnenenergie sammelt, in Natrium-Ionen-Batterien speichert und so CO₂-neutral gut gekühlte Getränke feilbietet. Mit dieser Batteriechemie könnten die Karten im Spiel um die Energiespeicher der Zukunft noch einmal neu gemischt werden. Vorreiter Japan und China sowie andere Nationen wetteifern darum, mit preiswerten Natrium-Ionen-Batterien (SIBs) die Dominanz der Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) zu brechen, sei es in der stationären Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder in Akkus für Elektroautos.

Natrium-Ionen- vs. Lithium-Ionen-Batterien

Der Funktionsmechanismus ist ähnlich: Allerdings wandern bei Natrium-Ionen-Batterien Na⁺-Ionen zwischen einer Kathode und einer Anode durch einen natriumhaltigen Elektrolyten hin und her. Der entscheidende Unterschied: Natrium-Ionen sind größer als Lithium-Ionen, was andere Elektrodenmaterialien als bei LIBs erfordert.

Anzeige Anzeige

Die neue Batteriechemie birgt viele Vorteile: Anders als Lithium ist Natrium weithin verfügbar und kann aus Meerwasser oder industriellen Abfällen gewonnen werden. Das reduziert geopolitische Versorgungsrisiken deutlich. Zudem benötigt die Produktion von Natrium-Ionen-Batterien weder Lithium noch Kobalt, wodurch umweltschädliche Bergbaupraktiken und Verarbeitungsprozesse reduziert werden.

Mehr noch: Natrium-Ionen-Akkus sind thermisch stabiler als Lithium-Ionen-Akkus. Das bedeutet nicht nur, dass sie sich weniger leicht entzünden. Zudem sind sie in einer höheren Temperaturspanne einsatzbereit.

Anzeige Anzeige

Als Nachteil steht derzeit noch die Energiedichte aktueller SIB-Prototypen, die mit etwa 100 bis 160 Wattstunden pro Kilogramm auf Zellebene noch nicht an die Spitzenwerte von Nickel-reichen Lithium-Ionen-Zellen (200-250 Wattstunden pro Kilogramm) heranreicht, aber bereits mit Lithium-Eisenphosphat (etwa 160 Wattstunden pro Kilogramm) vergleichbar ist.

Chinas Natrium-Ionen-Offensive

Technologisch mag das Wettrennen noch nicht entschieden sein. In Japan arbeiten viele Unternehmen an der neuen Technik, darunter auch der Autohersteller Toyota. Das Unternehmen Elecom hat bereits eine Powerbank mit der neuen Batteriechemie auf den Markt gebracht. Aber während in Osaka ein einzelner Getränkeautomat für Schlagzeilen sorgt, baut China bereits im großen Maßstab die Produktion und Anwendung aus.

Anzeige Anzeige

Die erste Phase des weltweit größten Natrium-Ionen-Batterie-Energiespeichersystems für die Zwischenspeicherung von erneuerbaren Energien ist in China bereits am Netz. Der erste 50 MW/100 MWh-Abschnitt eines Projekts in der Provinz Hubei ging bereits voriges Jahr ans Netz. Dieses Jahr folgte eine noch größere Anlage mit 200 Megawatt/400 Megawattstunden in der Provinz Yunnan, die Lithium- und Natrium-Ionen-Batterien kombiniert.

Fortschritte bei CATL und BYD

Auch die chinesischen Batterieriesen haben die Zeichen der Zeit erkannt: CATL hat mit Naxtra kürzlich eine neue Marke für seine Natrium-Ionen-Batterien eingeführt. CATL war 2021 der erste große Autobatteriehersteller, der eine Natrium-Ionen-Batterie auf den Markt brachte.

Auch CATLs Konkurrent, der weltgrößte Elektroautohersteller BYD, meldet Fortschritte bei der Kostensenkung seiner Natrium-Ionen-Batterien. Der chinesische Batteriehersteller hat Anfang dieses Jahres mit dem Bau einer 30-GWh-Fabrik für Natrium-Ionen-Batterien begonnen.

Anzeige Anzeige

Geopolitische Batteriestrategie

Die Gründe für die beschleunigte Entwicklung dieser Technik sind ähnlich. Natürlich wittern alle Hersteller einen Markt, den sie dominieren wollen. Gleichzeitig geht es den Regierungen um die Senkung von Abhängigkeiten. Japan hofft, mit der neuen Technik nicht mehr auf Lithium-Importe aus China abhängig zu sein, das die Verarbeitung von Lithium dominiert.

Chinas Regierung wiederum investiert so stark in die neue Technologie, weil die Regierung befürchtet, durch geopolitische Konflikte von den Lithiumquellen abgeschnitten zu werden. Zwar dominiert China heute die Lieferkette, sowohl in Bezug auf die Batterieherstellung als auch auf die Lithiumraffination. Aber das Land verfügt nur über etwa sechs Prozent der weltweiten Lithiumreserven für den Abbau.

Es ist gut möglich, dass China mit seiner klassischen, durch Subventionen beschleunigten Skalierung der Technik wieder das Rennen in der neuen Technologie macht. Aber das ist noch nicht das Ende von Lithium-Ionen-Akkus und den kommenden Feststoffbatterien. Die werden wohl ihre Einsatzbereiche in Hochleistungsanwendungen behalten. Die bisherige Vormacht von Lithium dürfte allerdings Geschichte sein.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema