Logistik statt Kampf: In diesem Steam-Spiel übernehmt ihr die Versorgung des Militärs

Auf der Spieleplattform Steam gibt es eine Vielzahl von Simulatoren. So könnt ihr euch etwa in den Supermarkt-Simulator stürzen und euch wartenden Kund:innen herumschlagen oder sogar im Drogen-Simulator illegalen Machenschaften nachgehen. Zu der langen Liste der Simulatoren gesellt sich jetzt auch ein weiteres Spiel von Nano Games. Während das Studio bisher noch keine große Aufmerksamkeit erhalten hat, ist der Publisher dahinter in der Simulator-Branche bekannt.

Military Logistics Simulator: Mit Reparaturen und Lieferungen zum Sieg

Denn der Military Logistics Simulator wird von Aerosoft herausgebracht. Der Publisher hat schon eine Reihe von Simulatoren unter sich vereint, in denen es primär um den öffentlichen Nahverkehr oder das Managen von Flughäfen ging. Wie der Name schon verrät, wagt das Unternehmen mit dem neuen Simulator eine etwas andere Ausrichtung. Allerdings dürft ihr im Military Logistics Simulator keine Gefechte wie in Battlefield erwarten.

Stattdessen ist es – wie der Name schon verrät – eure Aufgabe, die Logistik für das Militär zu übernehmen. Das heißt: Fahrzeuge warten und per Konvoi zu den wichtigsten Versorgungspunkten fahren. Für erledigte Missionen erhaltet ihr neue Mittel, um eure Basis weiter auszubauen und neue Fahrzeuge freizuschalten. Den Simulator könnt ihr dabei solo spielen oder mit Freund:innen zusammen.

Aktuell befindet sich der Military Logistics Simulator noch in der Entwicklungsphase. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es nicht. Allerdings könnt ihr trotzdem schon einen Blick auf das Spiel werfen. Die Entwickler:innen haben eine erste Demo bereitgestellt, die euch einen kleinen Vorgeschmack auf das fertige Spiel geben soll.

Wer nicht länger warten will oder sich die Wartezeit auf den Simulator verkürzen möchte, kann ein anderes Spiel ausprobieren, das in eine ähnliche Kerbe schlägt. In Foxhole könnt ihr euch ebenfalls rein um Basenbau, Ressourcenbeförderung und die Logistik kümmern. Allerdings bietet das Spiel dabei noch Gefechte auf einem dynamischen Schlachtfeld, das jederzeit durch die Aktionen der Spieler:innen verändert wird.

