News
Unglaublich wertvoll: Forscher stellen mysteriösen Super-Diamanten her

Chinesischen Forscher:innen ist es erstmals gelungen, einen Lonsdaleit genannten Super-Diamanten herzustellen. Dieser hexagonale Diamant, dessen Existenz bisher angezweifelt wurde, soll deutlich härter sein als normaler Diamant – und wertvoller.

Von Jörn Brien
2 Min.
Rohdiamant Lonsdaleit
Rohdiamant: Lonsdaleit soll um 60 Prozent härter sein. (Foto: RHJPhtotos/Shutterstock)

Diamanten gelten als härteste Materialien der Erde. Normalerweise bestehen sie aus kubisch kristallisiertem Kohlenstoff. Es gibt aber auch anders strukturierte Diamanten wie das sogenannte Lonsdaleit, das aus hexagonalen Kristallen besteht.

Forschung uneins: Existiert Lonsdaleit?

Bisher konnte das Material aber nicht nachgewiesen werden. 1967 wurde zwar ein Hinweis darauf in einem vor fast 50.000 Jahren auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten gefunden. Weil die Proben verunreinigt war, hielten manche Forscher:innen die Existenz eines nur aus hexagonalen Kristallen bestehenden Diamanten für unwahrscheinlich.

Bis jetzt. Denn nach mehreren erfolglosen Versuchen ist es einem chinesischen Forschungsteam erstmals gelungen, den mysteriösen Super-Diamanten im Labor in einer Größe herzustellen, die eine Messung der Eigenschaften erlaubt.

Forscher stellen Super-Diamanten her

Ho-Kwang Mao vom Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research in Peking und sein Team haben ein rund ein Millimeter langes und 70 Mikrometer dickes Stück Lonsdaleit herstellen können – und das nahezu rein, wie New Scientist schreibt.

Lonsdaleit entsteht normalerweise bei kosmischen Kollisionen, wo der extreme Druck nicht lang genug dauert, damit sich die kubische Anordnung normaler Diamanten bilden kann. Während Letztere schon länger synthetisch hergestellt werden können, galt es für die Forscher:innen, optimale Temperatur- und Druckverhältnisse für die hexagonale Diamantenstruktur zu finden.

Wie die in Nature veröffentlichte Studie zeigt, sind dafür eine Temperatur von 1.400 Grad Celsius sowie ein Druck von 20 Gigapascal (200.000 Bar) geeignet. Das entspricht dem 200.000-Fachen Atmosphärendruck.

Lonsdaleit soll sehr wertvoll sein

Den chinesischen Forscher:innen zufolge sei dieses Material bisher noch nie künstlich hergestellt worden und entsprechen „unglaublich wertvoll“. Es könnte sich also lohnen, so Forschungsleiter Mao, ein Patent auf den Herstellungsprozess anzumelden und diesen weiter zu optimieren, so dass die Lonsdaleit-Herstellung noch günstiger werde.

Zudem müsste die Reinheit des künstlich hergestellten Materials wohl noch verbessert werden. Denn das Lonsdaleit sollte eigentlich um rund 60 Prozent härter sein als herkömmliche Diamanten. Das jetzt von den chinesischen Forscher:innen hergestellte Material ist zwar schon härter als klassische Diamanten, aber nur um knapp fünf Prozent.

Einsatzzweck: Material für Spezialbohrer

Mao und sein Team wollen künftig mit noch reineren Ausgangsmaterialien experimentieren. Würde Lonsdaleit mit höherem Härtegrad und ausreichender Dicke hergestellt, könnte es bei Spezialbohrern zum Einsatz kommen, die dann tiefer als bisher in den Erdmantel bohren oder für Geothermie-Bohrungen zum Einsatz kommen könnten.

