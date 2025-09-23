Anzeige
Fundstück
Louvre verzichtet auf Nintendo 3DS als Audioguide: So reagieren die Fans

In den vergangenen 13 Jahren konnten sich Besucher:innen des Louvre von einem Nintendo 3DS als Audioguide durch das Kunstmuseum leiten lassen. Damit ist jetzt Schluss. Gaming-Fans reagierten mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Von Jörn Brien
2 Min.
Nintendo 3DS Louvre

Der Nintendo 3DS als Audioguide im Louvre. (Bild: louvre.fr)

Seit ihrem Marktstart im Frühjahr 2011 hat sich die Handheld-Konsole Nintendo 3DS rund 75 Millionen Mal verkauft. Das dürfte nicht zuletzt an ihrem Alleinstellungsmerkmal gelegen haben – der Möglichkeit, 3D-Inhalte darzustellen.

Aus für Nintendo 3DS im Louvre

Diese Fähigkeit hatte wohl auch die Louvre-Verantwortlichen dazu bewogen, den Nintendo 3DS ein Jahr später als Audioguide einzuführen. Besucher:innen des Pariser Kunstmuseums konnten sich die Handheld-Konsole für sechs Euro für einen Rundgang ausleihen. Damit ist jetzt – nach über 13 Jahren – aber Schluss.

Seit 1. September 2025 können Besucher:innen keine Nintendo 3DS mehr ausleihen, wie der Louvre in einer kurzen Mitteilung schreibt. Die Geräte befinden sich aber in einer Art Übergangsphase bis zum 21. Oktober 2025 wohl noch im Haus.

Kommt jetzt die Switch 2 als Audioguide?

Anschließend sollen sie durch neue Audioguides ersetzt werden. Worum es sich dabei handelt und ob die Nintendo 3DS jetzt von der Switch 2 abgelöst werden, wie ein Gaming-Fan vermutet, ist nicht bekannt.

Apropos Fans: Einige von ihnen haben die Handheld-Konsole Anfang September vor dem Louvre symbolisch zu Grabe getragen. Stilecht mit passendem Kopfschmuck oder T-Shirts wurde das Gerät auf einem Stein „aufgebahrt“.

Trauerfeier, Kerzen und Krokodilstränen

Kleine LED-Kerzen und ein weißer Blumenstrauß vervollkommneten die Trauerfeier. Ein paar Krokodilstränen wurden auch vergossen, wie ein kurzer Videomitschnitt der Veranstaltung zeigt.

In sozialen Medien teilten Gaming-Fans die Trauer. „Wir verlieren unsere Fantasie an die Zeit“, hieß es etwa bei X. Andere wollten wissen, was mit den Handheld-Konsolen jetzt passiert. Auch dazu gibt es aber noch keine Informationen vom Louvre.

Louvre-Rundgang auch für die Couch

Laut einer entsprechenden Nintendo-Seite waren in der Audioguide-Anwendung mehr als 600 Fotos von Kunstwerken sowie mehr als 400 Fotos aus den Ausstellungsräumen zu sehen. Darüber hinaus gab es 30 Stunden an Audiokommentaren.

Zudem sollten hochauflösende 3D-Bilder bestimmter Kunstwerke eine stereoskopische Ansicht ermöglichen. Auch 3D-Modelle von Skulpturen standen Nutzer:innen zur Verfügung. Die Software gab es zwischen 2013 und 2023 auch für den heimischen Nintendo 3DS zum Download.

