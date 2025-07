Loyalty-Misere im Einzelhandel: Warum 10  Euro Rabatt die falschen Kunden belohnen

Händler versuchen mit Rabatten, treue Kunden zu gewinnen - das klappt oft nicht wie erhofft. (Foto: New Africa / Shutterstock.com)

Kundenbindungsprogramme sollen Konsument:innen halten, Umsätze stabilisieren und Wettbewerbsvorteile schaffen. Trotzdem greifen zahlreiche Systeme im Einzelhandel zu kurz. Die Wahrheit ist unbequem: Punkte- und Couponmodelle belohnen oft die Falschen. Einer McKinsey-Analyse zufolge haben viele Loyalty-Programme einen Return on Investment von unter 1. Das heißt, sie kosten mehr, als sie bringen.

Weltweit geben Unternehmen pro Jahr über 75 Milliarden US-Dollar für Loyalty-Programme aus. Mehr als die Hälfte dieser Programme bringt keinen messbaren Mehrwert im Kundenverhalten.

Der Fehler liegt im System: Viele Loyalty-Programme belohnen paradoxerweise gerade die preissensiblen oder weniger loyalen Kund:innen am stärksten, obwohl das nicht ihre Absicht ist. Das liegt vor allem daran, dass sie keine differenzierte Zielgruppenansprache haben. Jeder bekommt dieselben Rabatte oder Coupons, unabhängig davon, wie loyal oder wertvoll die Person für das Unternehmen ist.

Wer ohnehin nur auf günstige Angebote achtet – die sogenannten Cherry Picker -, profitiert dadurch besonders stark, ohne wirklich an die Marke gebunden zu sein. Stammkund:innen erhalten zwar ebenfalls Vorteile, doch diese sind oft nicht individuell oder strategisch genug, um echte Wertschätzung auszudrücken. Das führt dazu, dass ausgerechnet die Kund:innen mit der geringsten Bindung die größten Anreize erhalten.

Die zentrale Frage: Wer sind meine Kunden?

Ökonomisch gesehen handelt es sich um eine Fehlverteilung der Belohnungen, die Programme belohnen also das falsche Verhalten. Selbst Apps wie die von Rossmann, die zwar häufig von treuen Kund:innen genutzt werden, funktionieren als digitale Rabatthefte, die keine echte Loyalität belohnen, weil sie zu wenig zwischen Kundengruppen unterscheiden.

Viele Treueprogramme basieren noch immer auf einem einfachen Prinzip: Wer viel kauft, bekommt etwas zurück – etwa durch Punkte oder Rabatte. Doch dieses Modell greift zu kurz. Es beantwortet nicht die zentrale Frage: Wer sind meine Kund:innen wirklich?

Mit der Einführung eines Loyalty-Programms sammeln Händler zwar Daten – aber meist nur auf transaktionaler Ebene: Was wurde gekauft? Wann? Wie oft? Diese Informationen zeigen das Was, nicht das Warum. Sie liefern keine Erkenntnisse über Bedürfnisse, Werte oder emotionale Motive. Wer nur auf Rabatte setzt, nutzt diese Daten nicht für eine persönliche und relevante Ansprache.

Dabei erwarten Kund:innen heute mehr als Preisvorteile. Programme, die rein auf finanzielle Anreize setzen, schaffen eine kurzfristige, transaktionale Beziehung – aber keine echte Bindung. Nachhaltige Loyalität entsteht durch Relevanz, Verständnis und individuelle Erlebnisse. Moderne Loyalty-Strategien müssen deshalb über das Kaufverhalten hinausblicken. Sie sollten Kund:innen als Menschen verstehen – nicht nur als Käufer:innen.

Die Erfolgsbeispiele Picnic und Migros

Zwei digitale Vorreiter machen vor, wie Kundenbindung zeitgemäß funktioniert:

Picnic verfolgt etwa einen durchdachten Digital-First‑Ansatz und optimiert das Einkaufserlebnis entlang der Customer Journey. Die App liefert eine klare Übersicht über geplante Lieferzeiten und Lieferfenster. Dazu analysiert sie häufig gekaufte Produkte und schlägt im passenden Moment sinnvolle Zusatzartikel vor. Beispielsweise Frühstückscroissants ein paar Tage vor dem Wochenende. So wird Loyalität nicht per Rabatt gekauft, sondern durch Service und erhöhte Relevanz eingebettet.

Migros wiederum zeigt, dass auch etablierte Handelsunternehmen loyalty-driven denken können. Die Schweizer Genossenschaft arbeitet seit über 15 Jahren an datenbasierten, digitalen Geschäftsmodellen. Aktionen wie M‑Escape – Haunted Migros integrieren reale Einkäufe in ein digitales Gamification‑Erlebnis. Gekauft wird im Geschäft, gespielt wird online. Auch der digitale Sticker‑Katalog mit Augmented-Reality‑Inhalten zeigt, wie ein physisches Loyalty-Programm mit innovativer Technik aufgewertet werden kann.

Wie kontextuelles Targeting funktioniert

Echte Treue entsteht nicht durch Zufall. Sie ist das Ergebnis aus Kontext, Timing und Relevanz. Modernes Targeting denkt entlang des individuellen Lebensstils und nicht in statischen Kundensegmenten. Wer Sonnencreme erst dann rabattiert, wenn draußen 35 Grad herrschen, ist zu spät. Wer aber auf Basis von Wetterprognose, regionalem Kontext und bisherigen Käufen frühzeitig ein passendes Angebot spielt, wird als hilfreich und nahbar wahrgenommen – ohne aufdringlich zu wirken.

Ziel muss es sein, das Verhältnis von einer rein transaktionalen Ebene hin zu einer erlebbaren Markenwelt zu entwickeln, zu der der Kunde sich zugehörig fühlen möchte – und zwar nicht, weil er Punkte sammeln will. Kontextuelles Targeting ist dann erfolgreich, wenn Konsument:innen das Angebot als positiven Zusatz erleben statt als Lockmittel.

Ein anschauliches Beispiel für kontextuelles Targeting in einer Nische wäre etwa die Einbindung von Bio-Konsumenten in digitale Ökosysteme. Kund:innen, die in der App regelmäßig regionale oder vegane Produkte kaufen, erhalten gezielt Hinweise auf saisonale Aktionen mit dem Framing „Zero-Waste-Frühstück“ mit unverpacktem Obst und selbstgemachtem Haferdrink-Set, passend zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung.

Solche Angebote sind kuratierte Erlebnisse, die zur Lebenswelt einer bewussten Zielgruppe passen. Sie verbinden Produkt, Haltung und Alltag auf sinnvolle Weise und stärken so die emotionale Bindung an die Marke weit über den Kassiervorgang hinaus. Das ist keine klassische Promotion, sondern ein digitales Markenerlebnis, das auf echten Werten beruht.

Kontextuelles Targeting ist genau dann erfolgreich, wenn es sich wie ein persönlicher Service anfühlt. Voraussetzung dafür ist datenbasierte Intelligenz, vorausschauende Planung und der Wille, den Kunden nicht nur zu binden, sondern im Rahmen seiner persönlichen Vorlieben weiterzubringen.

Embedded Loyalty: Bindung als Teil des Geschäftsmodells

Programme, die als „Bonus“ nebenherlaufen, sind zum Scheitern verurteilt. Erfolgreiche Loyalty muss „embedded“ sein – also integraler Bestandteil der Customer Journey. Das bedeutet: Jedes Touchpoint-System, ob online oder stationär, muss die Fähigkeit besitzen, Kundendaten in Echtzeit zu verarbeiten, relevante Inhalte auszuspielen und Rückschlüsse für die nächste Interaktion zu ziehen.

Gerade stationäre Händler können hier vom E-Commerce lernen. Während Online-Systeme längst in dynamischen, datengestützten Journeys denken, hängen viele Filialsysteme technologisch noch hinterher. Embedded Loyalty braucht leistungsfähige POS-Systeme, eine vernetzte Infrastruktur und ein datenschutzkonformes Segmentierungsmodell.

Viele Händler stehen vor der Frage: Wie lässt sich Kundenbindung eigentlich verlässlich messen, ohne in teure Rabattschlachten abzurutschen? Die Antwort liegt in einer strukturierten Betrachtung entlang der AIDA-Kette – also Attention, Interest, Desire und Action.

In der frühen Phase geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und erste Berührungspunkte zu schaffen. Reichweite und Engagement sind hier die relevanten Größen: Wie viele Menschen erreicht ein Loyalty-Angebot überhaupt? Und wie reagieren sie darauf?

In der zweiten Phase rückt die Qualität der Interaktion in den Fokus. Interessieren sich Kund:innen für individualisierte Inhalte? Nehmen sie aktiv teil? Etwa durch das Öffnen von App-Pushes, das Speichern von Coupons oder die aktive Teilnahme an Aktionen?

Die Shopper-Formel: Welche Faktoren wirklich zählen

Am Ende zählt die tatsächliche Kaufentscheidung. Hier greift die sogenannte Shopper-Formel: Umsatz = Kundenanzahl × Besuchsfrequenz × Warenkorbgröße. Alle drei Faktoren lassen sich datenbasiert beobachten und gezielt beeinflussen – idealerweise ohne die Marge aus dem Blick zu verlieren.

Die Loyalty-Lüge liegt nicht in der Illusion von Kundentreue, sondern in der falschen Annahme, sie sei mit simplen Rabatten zu erkaufen. Echte Loyalität entsteht aus Relevanz, Wertschätzung und intelligentem Timing. Sie ist kein Programm, sondern ein Versprechen und beginnt mit der ehrlichen Frage: Will ich meine Kunden wirklich verstehen?

Tobias Kern Tobias Kern ist ehemaliger Digitalisierungschef bei Kaufland, Mitgründer der Kaufland-App und heute unabhängiger Berater für Loyalty-Strategien und Retail Tech im DACH-Raum.