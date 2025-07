Luftfederung einfach explodiert? Was hinter dem Bericht eines Cybertruck-Nutzers steckt

Teslas Cybertruck kommt nicht aus den Schlagzeilen. Herabfallende Teile, Rost oder Probleme mit Antrieb und Gaspedal – seit dem Verkaufsstart kämpfen Käufer:innen des monströsen E-Pickup-Trucks mit immer neuen Qualitätsmängeln.

Cybertruck: Luftfederung explodiert?

Jetzt sorgt ein neuer Vorfall für Schlagzeilen. Wie ein Cybertruck-Besitzer in einem einschlägigen Forum berichtet, sei die Luftfederung des Fahrzeugs plötzlich explodiert. Dabei sei der Cybertruck in der Einfahrt geparkt und seit mehr als zwölf Stunden nicht bewegt worden.

Die Explosion habe sich an einem Samstagnachmittag ereignet und geklungen wie ein Schuss, der aus einer Schrotflinte abgegeben wurde. Als er nach draußen geeilt war, schien Rauch oder Staub aus dem Cybertruck zu kommen.

Der Akku – wie zunächst befürchtet – war es allerdings nicht. In der Tesla-Werkstatt stellte sich heraus, dass die Luftfederung ihren Geist aufgegeben hatte, wie Jalopnik berichtet.

Besitzer macht Hitze verantwortlich

Der Cybertruck-Besitzer machte dafür die extreme Hitze verantwortlich, die derzeit in seinem Heimatort im US-Bundesstaat Texas herrscht. Das Fahrzeug habe in der prallen Sonne gestanden.

Aber kann das wirklich sein? Eine Luftfederung, die Höchsttemperaturen von 60 oder 70 Grad Celsius beziehungsweise entsprechende Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht nicht aushält?

Profis vermuten „äußere Einflüsse“

Die Tesla-Techniker:innen in der Werkstatt vermuteten als Ursache für den Defekt derweil „äußere Einflüsse“. Ähnlich sieht das ein:e weitere:r Forumsnutzer:in. Die anzunehmende Höchsttemperatur und die Temperaturschwankungen allein könnten keinen so hohen Druck erzeugen, dass die Luftfederung einfach so explodiere.

Daher sei es wahrscheinlich, dass eine der Komponenten der Luftfederung zuvor beschädigt worden sei. Ein brechendes Gussteil könnte dann zum Kollaps der Federung geführt haben.

Weil dabei Luftbalg oder Leitung durchtrennt worden sein dürften, sei es zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen – der „Explosion“ mit Rauchentwicklung. So zumindest die Theorie.

Cybertruck zu schwach für Offroad-Fahrten?

Und tatsächlich geht aus dem Bericht des betroffenen Cybertruck-Besitzers hervor, dass dieser regelmäßig in unwegsamem Gelände unterwegs ist. Wobei der Cybertruck ja eigentlich genau dafür da sein sollte – oft aber gerade im Offroad-Bereich Schwächen zeigt.

Eine Klärung des Falls per Ferndiagnose ist natürlich nicht möglich. Es steht aber zu befürchten, dass der Cybertruck-Besitzer auf den Kosten für das Abschleppen und mögliche Reparaturen sitzenbleibt. Denn ein offensichtlicher Design- oder Produktionsfehler ist auf den ersten Blick – aus der Ferne – nicht zu erkennen.

