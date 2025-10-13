Anzeige
News
Jetzt doch neue Geräte mit M5-Chip: Apple frischt iPad Pro, Vision Pro und Macbook Pro auf

Tech-Insider Mark Gurman meinte noch im Sommer, dass ein neues Macbook Pro mit M5-Chip erst im Frühjahr 2026 kommen werde. Jetzt hat er dies revidiert – iPad Pro, Macbook Pro und Vision Pro sollen doch schon Mitte Oktober kommen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Macbook Pro M5
Neues Macbook Pro soll schon bald kommen – mit M5-Chip. (Foto: t3n)

Noch im Sommer 2025 hatte der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman ausgeschlossen, dass die leistungsstärkeren Macbook-Pro-Modelle mit Apples M5-Chip vor dem Frühjahr 2026 veröffentlicht würden. In den vergangenen Wochen hatten sich allerdings die Zeichen verdichtet, dass der Release neuer Geräte mit M5-Chip doch schon bevorsteht.

Neue Apple-Produkte mit M5-Chip

Jetzt hat auch Gurman seine Meinung revidiert und geht davon aus, dass nicht nur das Macbook Pro, sondern weitere Geräte aus Apples Produktpalette mit der neuen Prozessorfamilie aufgefrischt werden. Apple könnte noch in dieser Woche, also Mitte Oktober 2025, iPad Pros und Macbook Pros mit M5-Chip sowie eine Vision Pro mit schnellerem Chip (vielleicht auch mit M5) und verbessertem Riemen vorstellen.

Ganz falsch lag Gurman mit seiner Prognose aber nicht. Dieser zugrunde lag die Information, dass die M5-Pro- und M5-Max-Chips bei einer möglichen Apple-Präsentation im Oktober oder November noch nicht fertig seien.

Einstiegsversion für iPad und Macbook Pro

Und genau das scheint sich jetzt auch als wahr herauszustellen. Für die Fertigung bereit ist laut Gurman lediglich die Einsiegsvariante des M5-Chip – also jene, die im neuen iPad Pro verbaut sein wird. Dieser Prozessor soll sich auch in der Basisversion des Macbook Pro mit 14-Zoll-Display befinden.

Die leistungsstärkeren Macbook Pros mit 14- und 16-Zoll-Display, in denen M5-Pro- und M5-Max-Chips verbaut sein sollen, werden – so jedenfalls Gurmans Einschätzung – erst im Frühjahr 2026 kommen. Als Beleg sieht der Tech-Insider die Meldungen aus den Apple-Stores, in denen die einfachen M4-Macbook-Pros knapp werden, während die High-End-Modelle weiterhin in den Regalen stehen.

Bessere Grafik- und Akkuleistung

Mit den neuen M5-Chips sollen iPad Pro und Macbook Pro – und vielleicht auch Vision Pro – jedenfalls eine bessere Grafik- sowie Akkuleistung bieten. Auch KI-Anwendungen sollen damit flüssiger laufen. Vom Design her dürfte sich nicht allzu viel tun, wenn man den bisherigen Informationen trauen kann.

In knapp 50 Jahren Unternehmensgeschichte hat Apple einige Produkte auf den Markt gebracht, die gefloppt sind.
8 Bilder ansehen
Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Gurman zufolge wird Apple für die Ankündigung kein offizielles Presse-Event wie im September veranstalten. Stattdessen sollen die neuen Geräte per Pressemitteilung online vorgestellt werden. Wir werden für dich die Augen offen halten.

