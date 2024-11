Mac Mini: Warum liegt der Einschaltknopf auf der Unterseite? Apple-Verantwortliche erklären den Grund

Befragt wurden Hardware-Vizechef John Ternus und Marketing-Vizechef Greg Joswiak. IT Home wollte unter anderem wissen, wieso der Netzschalter beim neuen Mac Mini schlecht erreichbar an der Unterseite des Geräts platziert wurde.

Anzeige Anzeige

Apple: Unterseite am besten geeignet

Das habe zwei Gründe, so die Vizechefs. Zum einen sei der neue Mac Mini mit M4 (Test) nur noch halb so groß wie das Vorgängermodell. Das habe zur Folge gehabt, dass der Netzschalter an „der am besten geeigneten Stelle“ habe platziert werden müssen.

Wenn wir uns allerdings den Mini-Mac genauer ansehen, können wir leicht feststellen, dass es eine ganze Menge möglicher Alternativen gegeben hätte, denn so klein ist das Gerät nun auch wieder nicht.

Anzeige Anzeige

Apple: Powerknopf praktisch unnötig

Der zweite laut den Verantwortlichen sogar noch wichtigere Grund für die Verlegung an die Unterseite scheint indes noch kurioser. Denn der lautet, dass Mac-Nutzer:innen den Netzschalter praktisch nicht benutzen würden.

„Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann ich das letzte Mal meinen Mac eingeschaltet habe“, so Joswiak.

Anzeige Anzeige

Wer seinen Mac indes zum Entwickeln nutzt, weiß, dass es durchaus öfter mal sinnvoll sein kann, sein Gerät neu zu starten. t3n-Kollege Andreas Floemer sieht es indes ganz ähnlich wie Joswiak. Hier kommt es wohl auf den persönlichen Anwendungsfall an.

Es ist nicht die erste weithin diskutierte Designentscheidung Apples. Ähnlich kurios mutet die auch in der neuen Version der Apple-Maus weiterhin an der Unterseite platzierte Ladebuchse an. Die führt dazu, dass die Maus während des Ladevorgangs nicht benutzt werden kann, was jede andere Maus durch eine Platzierung an der Stirnseite vermeidet.

Anzeige Anzeige

Das sind Apples größte Flops

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Mehr zu diesem Thema