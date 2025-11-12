14 Gratis-Tools für deinen Mac: Diese cleveren Apps erleichtern dir die Arbeit

Mit unseren Gratis-Tools holst du mehr aus deinem Mac. (Foto: Farknot Architect / Shutterstock.com)

Überzeugte Mac-Nutzer:Innen dürften nur selten neidisch auf ihre Bekannten mit Windows- oder Linux-Rechnern blicken. Wenn es aber beispielsweise um die Fensterverwaltung geht, könnte macOS von der Konkurrenz noch einiges lernen.

Aber auch in anderen Belangen gibt es Verbesserungsbedarf. Beispielsweise dann, wenn komplexe Tastenkombinationen erstellt oder bestimmte Einstellungen abhängig von bestimmten Parametern angepasst werden sollen.

Auch beim Thema Sicherheit gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, auch wenn Apple in den vergangenen Jahren immer wieder nachgebessert hat. Auch beim Aufräumen der Festplatte geben die Bordmittel von macOS bisweilen nicht genug her.

Für alle diese Situationen gibt es kostenpflichtige Anwendungen im App-Store. Allerdings ist es oft gar nicht notwendig, dafür zu bezahlen. Denn es gibt eine ganze Reihe praktischer Software-Tools, die euch keinen Cent kosten.

Nicht wenige davon sind auch Open Source. Sprich: Ihr könnt bei Interesse sogar den Quellcode einsehen.

Mit diesen kostenlosen Apps holt ihr mehr aus eurem Mac

In unserer Bildergalerie zeigen wir euch 14 praktische Helfer für den Alltag am Mac. Sie alle sind kostenlos verfügbar.

Wir hoffen, ihr findet die eine oder andere App aus unserer Liste hilfreich für die tägliche Arbeit am Mac. Habt ihr noch weitere Tipps für kostenlose macOS-Tools? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare, damit auch andere Leser:innen davon profitieren können.