Mac: So hat Steve Jobs das originale Taschenrechner-Design entworfen

So sah der originale Taschenrechner des Mac aus (Bild: Apple)

Das Problem werden die meisten aus dem eigenen Arbeitsleben kennen: Man arbeitet an einem Projekt, doch der Chef oder die Chefin ist mit dem Resultat nie zufrieden. Ohne selbst genau benennen zu können, was besser gemacht werden könnte und wie das Ganze am Ende aussehen soll.

Chris Espinosa fand im Jahr 1982 für das Problem eine elegante Lösung. Er entwickelte eine Art Werkzeugkasten, mit der sein Vorgesetzter selbst ran durfte. Und der war kein anderer als Apple-Mitbegründer Steve Jobs. Aber der Reihe nach.

So reagierte Steve Jobs auf den ersten Taschenrechner-Entwurf

Chris Espinosa arbeitete Anfang 1982 in dem Team, das bei Apple den ersten Macintosh entwarf. Der junge Ingenieur war für die technische Dokumentation verantwortlich. Dabei schrieb er mit Quickdraw ein Programm, mit dem man Benutzeroberflächen entwickeln konnte.

Espinosa spielte mit diesem Programm herum, um das Design des Taschenrechners für den Mac zu gestalten. Dies erzählt der ehemalige Apple-Mitarbeiter Andy Hertzfeld in dem Blog Folklore, das Anekdoten aus der Zeit der Entwicklung des Macintosh sammelt.

Das Ergebnis stellte er Steve Jobs vor, laut Hertzfeld der „ästhetische Kompass“ von Apple. Der war nicht begeistert. „Nun, es ist ein Anfang“, habe Jobs gesagt. „Aber im Grunde genommen ist es miserabel“. Die Hintergrundfarbe war dem Chef zu dunkel, die Tasten zu groß und einige Linien hatten die falsche Dicke.

“Steve Jobs Roll Your Own Calculator Construction Set”

Chris Espinosa arbeitete die Änderungswünsche seines Boss bei seinen späteren Versuchen ein, doch Jobs war nie zufrieden. Also ging Espinosa einen unkonventionellen Schritt. Er stellte etwas zusammen, das er “Steve Jobs Roll Your Own Calculator Construction Set” nannte.

Mit diesem Set konnten alle grafischen Eigenschaften über ein Pulldown-Menü gesteuert werden. Steve Jobs konnte so selbst Linienstärken oder Tastengrößen einstellen. Der spielte laut Andy Hertzfeld zehn Minuten damit herum, bis er eine Optik gefunden hatte, die ihn zufriedenstellte.

Der Rest ist Geschichte. Jobs‘ Entwurf floss in das tatsächliche Design des Taschenrechners ein, als der erste Macintosh 1984 auf den Markt kam. Erst 2001 kam mit OS X ein Make-Over.

