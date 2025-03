Macbook Air mit M4-Chip: Mehr Power, neue Farbe, kleinerer Startpreis

Wie Apple-Chef Tim Cook am Montag andeutete, ist nach dem iPad Air mit M3-Chip nun auch eine Neuauflage des Macbook Air angekündigt. Es wird weiterhin in den Größen 13 und 15 Zoll angeboten und kommt jetzt in Himmelblau.

Anzeige Anzeige

Macbook Air: Neuer Chip und voller Support für 2 externe Bildschirme

Sowohl das 13- als auch das 15-Zoll-Modell des Macbook Air sind nun mit den M4-Chips bestückt, wodurch sie mit dem Ende 2024 angekündigten Mac Mini, iMac und MacBook Pro auf gleichziehen. Dank des neuen Chips können die neuen Air-Modelle zwei externe 6K-Bildschirme gleichzeitig bei geöffnetem Display-Deckel ansprechen.

Am Design des Notebooks hat sich nichts getan und sieht genauso aus wie die Vorgänger mit M2- und M3-Chip. Neu ist hingegen wie erwartet die Zwölf-Megapixel-Webcam mit Center-Stage-Funktion, die auch in den aktuellen Macbook Pros vorhanden ist. Center Stage ist eine Funktion, mit der ihr stets automatisch in der Mitte des Videos positioniert werdet, während ihr euch vor der Webcam bewegt.

Anzeige Anzeige

Das Einsteigermodell des Macbook Air verfügt über einen M4-Chip mit einer Zehnkern-CPU und einer Achtkern-GPU, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz. Optional bietet Apple den Rechner auch mit einem Zehnkern-Grafikprozessor, 32 Gigabyte RAM und zwei Terabyte SSD an.

Laut Apple soll das neue Macbook bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit liefern. Allerdings ist das kein Unterschied zu den Vorgängern. Hinsichtlich der Leistung zieht der Hersteller zum Vergleich nicht die neueren Air-Modelle mit M2- oder M3-Chip heran, sondern das Air mit M1 von Ende 2020 und ältere Geräte mit Intel-Chip.

Anzeige Anzeige

Bei den Anschlüssen gibt es keine Änderungen zum Vorgänger: Es besitzt weiterhin Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3, hat zwei Thunderbolt-Anschlüsse mit USB 4, sowie einen 3,5-Millimeter- Kopfhöreranschluss.

Macbook Air mit M4 kostet ab 1.200 Euro

Das neue MacBook Air ist ab sofort vorbestellbar und wird neben den bisherigen Farbtönen Mitternacht, Polarstern und Silber auch in der Farbe Himmelblau, einem metallischen Hellblau, angeboten. Der Startpreis des Macbook Air ist um 100 Euro reduziert worden: Es kostet statt 1.300 Euro nun nur noch ab 1.200 Euro, für das neue 15-Zoll-Modell ruft Apple ab 1.499 Euro ab.

Anzeige Anzeige

Marktstart ist Apple zufolge Mittwoch, der 12. März. Mit dem neuen Modell hat der Hersteller das Macbook Air mit M2- und M3-Chip aus dem Sortiment genommen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review MacBook