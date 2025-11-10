Anzeige
Macbook: Nur diese Modelle sollen von einem OLED-Display profitieren

Apple soll bei kommenden Macbook-Generationen auf eine neue Displaytechnik setzen. Laut einem Insider kommen dann OLED-Panels in den Geräten zum Einsatz. Doch offenbar werden nur wenige Modelle von der Änderung profitieren.

Von Marvin Fuhrmann
1 Min.
Apple hat große Pläne für die Macbook-Reihe. Aber nicht für alle Modelle. (Bild: Shutterstock/Farknot Architect)

Schon seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass Apple eine große Änderung für seine Macbooks plant. Die zugehörigen Insiderinformationen stammen dabei von Bloombergs Mark Gurman. Er berichtete darüber, dass Apple bei kommenden Macbook-Generationen auf OLED-Panels setzen könnte. Jetzt konkretisierte Gurman seine Aussagen erneut in seinem Power-On-Newsletter.

Macbooks mit OLED nur für ausgewählte Modelle

Laut Gurman soll Apple nach dem ersten Macbook mit M5-Chip im kommenden Jahr zunächst Modelle mit verbesserten Prozessoren auf den Markt bringen. Das Macbook Pro mit M5 Pro oder M5 Max richtet sich an Power-User:innen, die noch mehr Rechenleistung wollen. Zudem reiht sich 2025 das Macbook Air mit M5-Chip in das Lineup ein. Jedoch bekommt keines der genannten Modelle ein OLED-Display.

Apple-Fans müssen sich laut Gurman bis Ende 2026 oder Anfang 2027 gedulden, um ein Macbook mit OLED-Technik zu bekommen. Der Wechsel soll nämlich erst mit der M6-Generation der Laptops erfolgen. Ferner wird das Standard-Macbook mit M6-Chip weiterhin auf ein Retina-Display – also LCD-Technik – setzen. OLED soll laut Gurman nur den teureren Pro-Modellen mit M6 Max und Pro vorbehalten bleiben.

Neben der neuen Displaytechnik sollen die M6-Max- und Pro-Modelle auch Touch-Support bieten und deutlich dünner als ihre Vorgänger ausfallen. Künftig wäre es möglich, dass Apple das angepasste Design und die neuen Funktionen aber auch im Standardmodell der Macbook-Reihe unterbringt. Das könnte allerdings noch bis zur darauffolgenden Generation oder sogar länger dauern.

Neben den Designänderungen für bestehende Modelle soll Apple auch an einem komplett neuen Macbook arbeiten, wie Gurman betont. Das Gerät, das intern die Bezeichnung „J700“ trägt, soll eine budgetfreundliche Version der Apple-Laptops werden. Damit will das Unternehmen Geräten wie Chromebooks oder günstigen Windows-Laptops Konkurrenz machen und primär Studierende und preisbewusste Käufer:innen erreichen. Das billigere Macbook könnte schon früher als die M6-Modelle erscheinen.

