MacBook Pro mit M5-Chip: Apples neuer Laptop könnte schon im Oktober kommen

Das Einsteigermodell mit 14-Zoll-Display könnte bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen. Auf X schreibt Bloomberg-Reporter Mark Gurman, die Verfügbarkeit des MacBook Pro M4 und iPad Pro M4 sei in Apples Ladengeschäften und im Online-Store stark eingeschränkt. Dies deute auf eine bevorstehende Produktaktualisierung hin. Während ein neues iPad Pro mit M5-Chip bereits erwartet wurde, wäre die mögliche zeitnahe Einführung eines MacBook Pro mit M5-Prozessor eine Überraschung.

FCC-Leak bestätigt neue Apple-Geräte

Die US-Kommunikationsaufsicht FCC hatte kürzlich Modellnummern neuer Apple-Geräte veröffentlicht, die eigentlich noch geheimgehalten werden sollten. Auch ein russischer Youtuber teilte entsprechende Informationen von einem iPad Pro M5 – sogar samt angeblichem Unboxing. Unter den geleakten Geräten befand sich neben dem besagten iPad Pro M5 auch ein MacBook-Modell, das auf einen M5-Chip hindeutet. Beobachter vermuten, dass es sich dabei um das Einsteigermodell der Pro-Linie handelt.

Der zeitliche Ablauf wäre dann so: Apple könnte im Oktober das 14-Zoll-MacBook-Pro mit einfachem M5-Chip zusammen mit dem neuen iPad Pro M5 vorstellen. Die leistungsstärkeren MacBook-Pro-Varianten mit M5-Pro- und M5-Max-Chips würden dann erst im Frühjahr 2026 folgen. Gurman hatte noch im Sommer behauptet, Apple werde keine MacBook-Pro-Modelle mit M5 vor dem Frühjahr 2026 veröffentlichen – eine Einschätzung, die er nun revidiert.

Keine großen Änderungen am Design zu erwarten

Abgesehen vom neuen M5-Prozessor sind keine wesentlichen Änderungen am MacBook Pro zu erwarten. MacBooks mit OLED-Bildschirmen (organische Leuchtdioden mit besserem Kontrast und Farbdarstellung) sollen erst Ende 2026 erscheinen – dann vermutlich bereits mit dem noch neueren M6-Chip. Bisher nutzt Apple große OLED-Displays nur in den iPad-Pro-Modellen mit 11 und 13 Zoll. Im iPhone sind sie längst Standard.

Apple plant nach dem iPhone 17 noch eine ganze Reihe von Geräten in diesem Jahr bis zum nächsten Frühjahr. Dazu gehört auch eine zweite Generation des Headsets Vision Pro.