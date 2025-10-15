Anzeige
News
Macbook Pro mit M5: Für 100 Euro weniger gibt es mehr Rechenleistung

Ohne großes Event hat Apple sein neues Macbook Pro vorgestellt. Im Inneren taktet jetzt der M5-Prozessor. Nutzer:innen mit großem Leistungshunger sollten aber geduldig bleiben.

Von Marco Engelien
2 Min.
Macbook Pro mit M5: Für 100 Euro weniger gibt es mehr Rechenleistung
Das Design bleibt beim Macbook Pro mit M5 unverändert. (Foto: Apple)

Dass Apple am 15. Oktober 2025 ein neues Macbook Pro vorstellt, zeigt drei Dinge: Das Unternehmen bleibt sich treu. Schon in den Vorjahren gab es im gleichen Zeitraum Neues zu sehen. Mark Gurman behält einmal mehr recht. Bloombergs Apple-Experte hatte bereits im Voraus eine Produktvorstellung angekündigt. Und Greg Joswiak zitiert doch keine Songs der Band Crash Test Dummies in sozialen Netzwerken. Das “Mmmmm” in seinem Tweet vom 14. Oktober hätte man schließlich so deuten können.

Doch natürlich hat Apples Senior Vice President Worldwide Marketing seine Reichweite auf X mal wieder genutzt, um ein neues Gerät anzuteasern. Fünfmal der Buchstabe M, das lässt sich auch als M5 lesen. Genau wie das in einem kurzen Clip angedeutete und halb geöffnete Macbook in Form eines Vs, also der römischen Ziffer fünf.

Der M5 ist der Star

Kurz gesagt und wenig überraschend: Der M5-Prozessor ist die große Neuheit beim neuen Macbook Pro. Der setzt sich aus einer Recheneinheit und einer Grafikeinheit mit je zehn Kernen zusammen. Auf dem Papier tut sich im Vergleich mit dem M4 also nichts.

Vor allem an der Grafikeinheit hat Apple allerdings laut Pressemeldung geschraubt. Demnach liefert das Gerät eine 1,6-mal bessere Grafikleistung in professionellen Apps und eine ebenso viel bessere Bildrate in Spielen im Vergleich zum M4. KI-Aufgaben soll das neue Macbook 3,5-mal schneller erledigen als Modelle mit dem Vorgängerchip. Aber auch bei der Arbeit soll sich ein Performance-Schub bemerkbar machen. Bei besonders schweren Aufgaben ist der M5 laut Apple 20 Prozent schneller als der M4. Werte, die sich in diversen Leistungstests erst noch verifizieren lassen müssen. Dasselbe gilt für die Akkulaufzeit. Apple nennt eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden. Die Angaben beziehen sich allerdings aufs Videostreaming, haben also nichts mit der Arbeit mit Profianwendungen zu tun.

Eingebaut ist die Technik in das mittlerweile altbekannte Macbook-Pro-Gehäuse aus Aluminium mit SDXC-Kartenleser, drei Thunderbolt-4-Buchsen und je einem HDMI- und Kopfhörer-Ausgang. Dazu kommt der Magsafe-3-Anschluss zum Aufladen. Der Bildschirm misst bei dieser Ausgabe 14 Zoll und löst mit 3.024 x 1.964 Bildpunkten auf. Die Bildrate bleibt mit bis zu 120 Hertz unverändert.

Bei besonders fordernden Aufgaben soll das neue Macbook schneller arbeiten, als sein Vorgänger. (Foto: Apple)

Preislich startet das Gerät mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 512-Gigabyte-SSD bei 1.799 Euro. Damit ist es 100 Euro günstiger als der Vorgänger. Dennoch gilt es, vorab gut zu überlegen, welche Ausstattung man benötigt. Für Speicher-Upgrades lässt sich Apple gut bezahlen. Nachträglich etwas zu erweitern, ist nicht möglich. Maximal möglich sind 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und – erstmals für dieses Modell – vier Terabyte SSD-Speicher.

M5 Pro, M5 Max und Macbook Air folgen

Leistungshungrige Nutzer:innen, die viel mit Videoschnitt arbeiten oder von einem älteren Pro-Modell upgraden wollen, sollten diese Ausgabe des Macbook Pro bestenfalls zur Kenntnis nehmen, sich aber noch in Geduld üben. Dass Apple noch Modelle mit leistungsstärkeren Pro- und Max-Varianten nachlegt, ist sehr wahrscheinlich. Darunter dürften sich dann auch wieder Geräte mit größerem 16-Zoll-Bildschirm befinden.

Wer gar nicht auf rechenintensive Aufgaben aus ist, sollte stattdessen einen Blick aufs Macbook Air werfen. Das ist nicht nur schlanker, sondern auch günstiger und schnell genug für alles im Office. Auch hier dürften bald neue Ausgaben mit M5-Prozessor folgen.

