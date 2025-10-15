Macbook Pro mit M5: Für 100 Euro weniger gibt es mehr Rechenleistung

Dass Apple am 15. Oktober 2025 ein neues Macbook Pro vorstellt, zeigt drei Dinge: Das Unternehmen bleibt sich treu. Schon in den Vorjahren gab es im gleichen Zeitraum Neues zu sehen. Mark Gurman behält einmal mehr recht. Bloombergs Apple-Experte hatte bereits im Voraus eine Produktvorstellung angekündigt. Und Greg Joswiak zitiert doch keine Songs der Band Crash Test Dummies in sozialen Netzwerken. Das “Mmmmm” in seinem Tweet vom 14. Oktober hätte man schließlich so deuten können.

Anzeige Anzeige

Doch natürlich hat Apples Senior Vice President Worldwide Marketing seine Reichweite auf X mal wieder genutzt, um ein neues Gerät anzuteasern. Fünfmal der Buchstabe M, das lässt sich auch als M5 lesen. Genau wie das in einem kurzen Clip angedeutete und halb geöffnete Macbook in Form eines Vs, also der römischen Ziffer fünf.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der M5 ist der Star

Kurz gesagt und wenig überraschend: Der M5-Prozessor ist die große Neuheit beim neuen Macbook Pro. Der setzt sich aus einer Recheneinheit und einer Grafikeinheit mit je zehn Kernen zusammen. Auf dem Papier tut sich im Vergleich mit dem M4 also nichts.

Anzeige Anzeige

Vor allem an der Grafikeinheit hat Apple allerdings laut Pressemeldung geschraubt. Demnach liefert das Gerät eine 1,6-mal bessere Grafikleistung in professionellen Apps und eine ebenso viel bessere Bildrate in Spielen im Vergleich zum M4. KI-Aufgaben soll das neue Macbook 3,5-mal schneller erledigen als Modelle mit dem Vorgängerchip. Aber auch bei der Arbeit soll sich ein Performance-Schub bemerkbar machen. Bei besonders schweren Aufgaben ist der M5 laut Apple 20 Prozent schneller als der M4. Werte, die sich in diversen Leistungstests erst noch verifizieren lassen müssen. Dasselbe gilt für die Akkulaufzeit. Apple nennt eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden. Die Angaben beziehen sich allerdings aufs Videostreaming, haben also nichts mit der Arbeit mit Profianwendungen zu tun.

Eingebaut ist die Technik in das mittlerweile altbekannte Macbook-Pro-Gehäuse aus Aluminium mit SDXC-Kartenleser, drei Thunderbolt-4-Buchsen und je einem HDMI- und Kopfhörer-Ausgang. Dazu kommt der Magsafe-3-Anschluss zum Aufladen. Der Bildschirm misst bei dieser Ausgabe 14 Zoll und löst mit 3.024 x 1.964 Bildpunkten auf. Die Bildrate bleibt mit bis zu 120 Hertz unverändert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Preislich startet das Gerät mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 512-Gigabyte-SSD bei 1.799 Euro. Damit ist es 100 Euro günstiger als der Vorgänger. Dennoch gilt es, vorab gut zu überlegen, welche Ausstattung man benötigt. Für Speicher-Upgrades lässt sich Apple gut bezahlen. Nachträglich etwas zu erweitern, ist nicht möglich. Maximal möglich sind 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und – erstmals für dieses Modell – vier Terabyte SSD-Speicher.

M5 Pro, M5 Max und Macbook Air folgen

Leistungshungrige Nutzer:innen, die viel mit Videoschnitt arbeiten oder von einem älteren Pro-Modell upgraden wollen, sollten diese Ausgabe des Macbook Pro bestenfalls zur Kenntnis nehmen, sich aber noch in Geduld üben. Dass Apple noch Modelle mit leistungsstärkeren Pro- und Max-Varianten nachlegt, ist sehr wahrscheinlich. Darunter dürften sich dann auch wieder Geräte mit größerem 16-Zoll-Bildschirm befinden.

Anzeige Anzeige

Wer gar nicht auf rechenintensive Aufgaben aus ist, sollte stattdessen einen Blick aufs Macbook Air werfen. Das ist nicht nur schlanker, sondern auch günstiger und schnell genug für alles im Office. Auch hier dürften bald neue Ausgaben mit M5-Prozessor folgen.

13 Gratis-Apps, die deinen Mac besser machen