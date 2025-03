Machen Chatbots einsam? Forscher prüfen, wie sich die Interaktion mit ChatGPT auf unsere Gefühlslage auswirkt

Über 400 Millionen Menschen nutzen ChatGPT jede Woche, das sagt der Anbieter und Entwickler OpenAI. Aber wie wirkt sich die regelmäßige Interaktion mit ChatGPT emotional auf uns aus? Fühlen wir uns dadurch? Dies sind einige der Fragen, die OpenAI in Zusammenarbeit mit dem MIT Media Lab in zwei verschiedenen neuen Studien untersuchen wollte.

Wer ChatGPT als Freund nutzt

Zu den Ergebnissen: Die Forscher:innen fanden heraus, dass nur eine kleine Gruppe von Nutzer:innen emotional mit ChatGPT interagiert. Dies ist nicht überraschend, da ChatGPT nicht als sogenannte KI-Companion-App wie Replika oder Character.AI vermarktet wird, sagt Kate Devlin, Professorin für KI und Gesellschaft am King’s College London, die nicht an dem Projekt mitgearbeitet hat. „ChatGPT wurde als Produktivitätswerkzeug entwickelt“, sagt sie. „Aber wir wissen, dass die Leute es ohnehin wie eine Begleit-App nutzen.“ Tatsächlich interagieren die Menschen, die es auf diese Weise nutzen, wahrscheinlich über längere Zeiträume damit, einige von ihnen durchschnittlich etwa eine halbe Stunde pro Tag.

„Die Autor:innen sind sich sehr wohl über die begrenzte Aussagefähigkeit dieser Studien bewusst. Aber es ist spannend zu sehen, dass sie dies getan haben“, sagt Devlin. „Zugang zu dieser Datenebene zu haben, ist unglaublich.“

Wann sich eine emotionale Abhängigkeit von ChatGPT einstellt

Die Forscher:innen stellten einige interessante Unterschiede zwischen der Art und Weise fest, wie Männer und Frauen auf die Nutzung von ChatGPT reagieren. Nach vierwöchiger Nutzung des Chatbots waren weibliche Studienteilnehmer etwas weniger geneigt, mit Menschen in Kontakt zu treten, als ihre männlichen Kollegen, die dasselbe taten. Teilnehmer:innen, die mit dem Sprachmodus von ChatGPT in einem Geschlecht interagierten, das nicht ihrem eigenen entsprach, berichteten am Ende des Experiments von einem deutlich höheren Grad an Einsamkeit und einer stärkeren emotionalen Abhängigkeit vom Chatbot. OpenAI plant, beide Studien bei Fachzeitschriften einzureichen.

Chatbots, die auf großen Sprachmodellen basieren, sind noch eine junge Technologie, und es ist schwierig zu untersuchen, wie sie uns emotional beeinflussen. Viele bestehende Forschungsarbeiten in diesem Bereich – darunter auch einige der neuen Arbeiten von OpenAI und dem MIT – stützen sich auf selbstberichtete Daten, die nicht immer genau oder zuverlässig sein müssen. Dennoch stimmt diese neueste Forschung mit dem überein, was Wissenschaftler:innen bisher über die emotionale Überzeugungskraft von Chatbot-Gesprächen herausgefunden haben. So stellten beispielsweise MIT Media Lab-Forscher im Jahr 2023 fest, dass Chatbots dazu neigen, die emotionale Stimmung der Nachrichten der Benutzer:innen widerzuspiegeln, was auf eine Art Feedback-Schleife hindeutet: Je glücklicher man sich verhält, desto glücklicher scheint die KI zu sein, oder umgekehrt, je trauriger man sich verhält, desto trauriger verhält sich auch die KI.

OpenAI und das MIT Media Lab verwendeten eine zweigleisige Methode. Zunächst sammelten und analysierten sie reale Daten aus fast 40 Millionen Interaktionen mit ChatGPT. Dann fragten sie die 4.076 Benutzer:innen, die diese Interaktionen hatten, wie sie sich dabei fühlten. Als Nächstes rekrutierte das Media Lab fast 1.000 Personen für die Teilnahme an einem vierwöchigen Versuch. Dabei ging es um eine eingehendere Untersuchung, bei der die Teilnehmer:innen mindestens fünf Minuten pro Tag mit ChatGPT interagierten.

Am Ende des Experiments füllten die Teilnehmer einen Fragebogen aus, um ihre Wahrnehmung des Chatbots, ihr subjektives Gefühl der Einsamkeit, ihr soziales Engagement, ihre emotionale Abhängigkeit vom Bot und ihr Gefühl, ob ihre Nutzung des Bots problematisch war, zu messen. Sie stellten fest, dass Teilnehmer, die ChatGPT vertrauten und sich mit ihm „verbanden“, eher als andere dazu neigten, einsam zu sein und sich mehr auf ihn zu verlassen.

Diese Arbeit ist ein wichtiger erster Schritt, um mehr über die Auswirkungen von ChatGPT auf uns zu erfahren. Dies könnte KI-Plattformen dabei helfen, sicherere und gesündere Interaktionen zu ermöglichen, sagt Jason Phang, ein Sicherheitsforscher von OpenAI, der an dem Projekt mitgearbeitet hat.

Emotionale Reaktion auf Technologie

„Vieles von dem, was wir hier tun, ist vorläufig, aber wir versuchen, mit dem Fachgebiet ins Gespräch zu kommen, um zu erörtern, welche Dinge wir messen können, und um über die langfristigen Auswirkungen auf die Nutzer:innen nachzudenken“, sagt er.

Obwohl die Forschung willkommen ist, ist es immer noch schwierig zu erkennen, wann ein Mensch auf emotionaler Ebene mit Technologie interagiert – und wann nicht, sagt Devlin. Sie sagt, dass die Studienteilnehmer möglicherweise Emotionen erlebt haben, die von den Forschern nicht erfasst wurden.

„In Bezug auf das, was die Teams messen wollten, haben die Menschen ChatGPT vielleicht nicht unbedingt auf emotionale Weise genutzt, aber man kann die Tatsache, ein Mensch zu sein, nicht von seinen Interaktionen [mit Technologie] trennen“, sagt sie. “Wir verwenden diese von uns erstellten Emotionsklassifikatoren, um nach bestimmten Dingen zu suchen – aber was das tatsächlich für das Leben eines Menschen bedeutet, ist wirklich schwer zu extrapolieren.“

Der Artikel stammt von Rhiannon Williams. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und arbeitet dort als Nachrichtenreporterin für Technikthemen.