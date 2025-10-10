Anzeige
Ratgeber
macOS Tahoe sperrt unförmige App-Icons ein – so befreit ihr sie wieder

Die Zeiten, in denen das Dock mit Icons in den unterschiedlichsten Formen bevölkert war, sind mit macOS Tahoe vorbei. Was kein Quadrat mit abgerundeten Ecken ist, wird knallhart verkleinert und auf einem grauen Hintergrund platziert. Doch das lässt sich ändern.

Von Kim Rixecker
2 Min.
macOS Tahoe sperrt unförmige App-Icons ein – so befreit ihr sie wieder
Nicht alle optischen Änderungen von macOS Tahoe müsst ihr auch hinnehmen. (Foto: Dontree_M / Shutterstock.com)

Mit dem Versionssprung auf macOS Tahoe sieht Apples Betriebssystem wieder ein Stückchen mehr aus wie iOS. Das zeigt sich auch an den App-Icons. Denn während die früher eine Vielzahl von Formen annehmen konnten, erlaubt Apple jetzt nur noch die von dem Smartphone-Betriebssystem bekannten Superkreise – also eine Mischung aus Kreis und Quadrat.

Icons, die sich nicht an die neuen Vorgaben halten, werden automatisch verkleinert und auf einem grauen Hintergrund platziert, um so die gewünschte Form zu erhalten. Interessanterweise betrifft das nicht nur Drittanbieter-Apps. Auch das Anfang 2025 übernommene Bildbearbeitungsprogramm Pixelmator Pro hat kein passendes Icon erhalten, und wird daher standardmäßig in das neue „Icon-Gefängnis“ gequetscht.

macOS Tahoe: So bringt ihr eure alten Icons zurück ins Dock

Der iOS-Entwickler Simon B. Støvring hat herausgefunden, dass Apple die neuen Vorgaben nicht erzwingt, wenn ihr selbst das Icon einer App ändert. Und was noch besser ist für Fans der alten Optik: Ihr könnt die Icons auch einfach zurück zum Original tauschen.

macOS Tahoe sperrt unförmige Icons ein – wie hier am Beispiel des Videoumwandlers Handbrake. (Screenshot: macOS / t3n)

So tauscht ihr die neuen Icons gegen das Original aus:

  1. Macht einen Rechtsklick auf eure App im Ordner Programme und wählt Informationen aus
  2. Tätigt jetzt einen erneuten Rechtsklick auf die App und wählt diesmal Paketinhalt zeigen aus
  3. Jetzt müsst ihr zunächst den Ordner Contents und dort den Ordner Resources öffnen
  4. Hier solltet ihr das Original-Icon in Form einer ICNS-Datei finden
  5. Verschiebt die ICNS-Datei auf das kleine Programm-Icon im Informationen-Fenster und lasst es los
  6. Beendet das Programm und startet es neu – jetzt wird euch das alte Icon im Dock angezeigt

So sieht das Ganze aus, nachdem wir das Original-Icon wieder eingesetzt haben. (Screenshot: macOS / t3n)

Etwas ärgerlich ist es schon, dass Apple mittlerweile so strenge Vorgaben an das App-Design stellt. Zumal damit auch die Kreativität der Entwickler:innen eingeschränkt wird. Wobei Støvring auch dafür eine Lösung gefunden hat: Seine Apps Festivitas und Smash Smash ändern einfach nach dem Start ihre jeweiligen Icons und umgehen so den grauen Hintergrund.

