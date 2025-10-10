macOS Tahoe sperrt unförmige App-Icons ein – so befreit ihr sie wieder

Nicht alle optischen Änderungen von macOS Tahoe müsst ihr auch hinnehmen. (Foto: Dontree_M / Shutterstock.com)

Mit dem Versionssprung auf macOS Tahoe sieht Apples Betriebssystem wieder ein Stückchen mehr aus wie iOS. Das zeigt sich auch an den App-Icons. Denn während die früher eine Vielzahl von Formen annehmen konnten, erlaubt Apple jetzt nur noch die von dem Smartphone-Betriebssystem bekannten Superkreise – also eine Mischung aus Kreis und Quadrat.

Icons, die sich nicht an die neuen Vorgaben halten, werden automatisch verkleinert und auf einem grauen Hintergrund platziert, um so die gewünschte Form zu erhalten. Interessanterweise betrifft das nicht nur Drittanbieter-Apps. Auch das Anfang 2025 übernommene Bildbearbeitungsprogramm Pixelmator Pro hat kein passendes Icon erhalten, und wird daher standardmäßig in das neue „Icon-Gefängnis“ gequetscht.

macOS Tahoe: So bringt ihr eure alten Icons zurück ins Dock

Der iOS-Entwickler Simon B. Støvring hat herausgefunden, dass Apple die neuen Vorgaben nicht erzwingt, wenn ihr selbst das Icon einer App ändert. Und was noch besser ist für Fans der alten Optik: Ihr könnt die Icons auch einfach zurück zum Original tauschen.

So tauscht ihr die neuen Icons gegen das Original aus:

Macht einen Rechtsklick auf eure App im Ordner Programme und wählt Informationen aus Tätigt jetzt einen erneuten Rechtsklick auf die App und wählt diesmal Paketinhalt zeigen aus Jetzt müsst ihr zunächst den Ordner Contents und dort den Ordner Resources öffnen Hier solltet ihr das Original-Icon in Form einer ICNS-Datei finden Verschiebt die ICNS-Datei auf das kleine Programm-Icon im Informationen-Fenster und lasst es los Beendet das Programm und startet es neu – jetzt wird euch das alte Icon im Dock angezeigt

Etwas ärgerlich ist es schon, dass Apple mittlerweile so strenge Vorgaben an das App-Design stellt. Zumal damit auch die Kreativität der Entwickler:innen eingeschränkt wird. Wobei Støvring auch dafür eine Lösung gefunden hat: Seine Apps Festivitas und Smash Smash ändern einfach nach dem Start ihre jeweiligen Icons und umgehen so den grauen Hintergrund.

