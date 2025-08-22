Macrohard: Elon Musk kündigt reine KI-Softwarefirma an

Neue KI-Firma: Was hat Elon Musk vor? (Bild: picture alliance/Hans Lucas | Vincent Feuray)

Mitte Juli 2025 hatte Elon Musk per X erstmals die Gründung einer komplett auf KI-Agenten basierenden Softwarefirma ins Spiel gebracht. Die Community sollte raten, wie die Firma heißen könnte, die eine riesige Herausforderung („macro challenge“) und ein schwieriges Problem („hard problem“) mit starker Konkurrenz habe.

Macrohard: Wortspiel mit Teenager-Humor

Kaum verwunderlich, dass die X-Gemeinde schnell auf Macrohard kam, ein in der Branche gern verwendetes Wortspiel als Anspielung auf Microsoft – allerdings mit einer Prise Teenager-Humor. Denn Macrohard kann auch einen erigierten Penis bezeichnen, wie Gizmodo schreibt. Also typisch Musk.

Nachdem Musks KI-Firma xAI sich Anfang August die Namensrechte für Macrohard sichern lassen hat, kündigte Musk am 22. August 2025 per X die Gründung eines entsprechenden Unternehmens offiziell an. Der Name sei nicht ganz ernst gemeint, so Musk. Das Projekt sei aber „sehr real“.

Musk will Softwarefirma mit KI simulieren

Softwareunternehmen wie Microsoft würden selbst keine physischen Produkte herstellen. Daher, so Musk, sollte es grundsätzlich möglich sein, eine solche Firma komplett per KI zu simulieren.

Mal abgesehen davon, dass Microsoft durchaus Hardware produziert, wenn auch durch Partner – etwa die Xbox oder Surface-Geräte –, ist es sehr fraglich, inwieweit KI-Agenten ganz autonom Software entwickeln können. Mindestens sind wohl einige menschliche Personen notwendig, um Fehler zu entfernen und Sicherheitsfragen im Auge zu behalten.

Was passiert, wenn KI außer Kontrolle gerät?

Was passieren kann, wenn eine KI ohne Kontrolle Software schreiben soll, zeigt das Beispiel des Saastr-Gründers Jason Lemkin. Der wollte beweisen, dass man nur auf Basis der Coding-KI Replit eine funktionstüchtige App entwickeln lassen kann. Doch das Tool geriet außer Kontrolle und löschte – angeblich „in Panik“ – eine wichtige Datenbank.

Aber gehen wir einmal davon aus, dass Musk hier einen validen Plan hat. Was sollen die KI-Agenten in der Firma dann entwickeln? Bei der Anmeldung des Markennamens gab xAI den Bereich Videospiele für die neue KI-Firma an. Zudem soll es demnach um „Rechtsanalyse, strategische Planung und professionelle Beratungsanwendungen“ gehen.