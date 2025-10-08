„Macs don’t panic“: Apple stichelt in neuem Spot gegen Windows 11
Eigentlich gehört der BSOD (Blue Screen of Death) schon der Geschichte an. Jetzt bekommt er nochmal einen großen Auftritt – ausgerechnet in einem Werbeclip des Microsoft-Konkurrenten Apple.
In dem parodistischen Kurzfilm „The Underdogs: BSOD“ fährt Apple die altbekannte Fairy-Ultra-Strategie der 90er: Während man in Villabajo wegen Windows-PC-Abstürzen noch Fettrückstände schrubbt, wird in Villarriba dank Apple schon gefeiert – nämlich der Vertragsabschluss mit dem großen Investor.
Apple-Werbung: Fieser Seitenhieb auf Crowdstrike
Schauplatz ist eine Messe, auf der plötzlich alle PCs mit einem blauen Bildschirm abstürzen – nur ein Mac bleibt funktionsfähig. Mit dem Slogan „Macs don’t panic“ erklärt Apple macOS zur überlegenen Wahl.
Die Szene spielt augenzwinkernd auf den weltweiten IT-Ausfall im Sommer 2024 an, den ein fehlerhaftes Update des Sicherheitsanbieters Crowdstrike ausgelöst hatte – ein Problem, das allerdings nicht Microsoft selbst zu verantworten hatte.
Apple brüstet sich mit überlegenem Sicherheitssystem
Im Spot herrscht Panik: Menschen rennen, Monitore flackern, der Messesaal erstrahlt im typischen Windows-Blau. Während Windows-Systeme ausfallen, läuft der Mac-Bereich unbehelligt weiter.
Eine Figur ruft sogar eine IT-Sicherheitsfachkraft an, die erklärt, warum macOS angeblich sicherer sei: Apple verweist auf seine Endpoint Security API, die Apps keinen direkten Zugriff auf den Systemkern erlaubt. Das soll verhindern, dass Schadsoftware oder fehlerhafte Programme tief ins Betriebssystem eingreifen.
Nach Crowdstrike: Microsoft war nicht untätig
Tatsächlich arbeitet Microsoft seit Mitte 2025 an einer ähnlichen Sicherheitsarchitektur. Das Unternehmen verschiebt Antivirus- und Sicherheitslösungen schrittweise aus dem Kernel in den sogenannten User Mode, um Abstürze wie 2024 künftig zu vermeiden.
Zudem soll eine Funktion namens Quick Machine Recovery Nutzer:innen helfen, nach einem Blue Screen (der jetzt schwarz ist) schneller wieder zum Desktop zurückzukehren. Damit reagiert Microsoft direkt auf die Kritik, die Apple in seinem Spot ironisch aufgreift.
„The Underdogs“: Apples neue Werbekampagne
Der humorvolle, rund acht Minuten lange Kurzfilm ist Teil von Apples Kampagnenreihe „The Underdogs“, in der das Unternehmen kreative Arbeitsumgebungen rund um ein junges Startup inszeniert – und dabei die Vielseitigkeit der eigenen Produkte gekonnt hervorhebt.
Wer mehr von den Abenteuern der durchgeknallten Startup-Crew sehen möchte, kann das zum Beispiel hier tun.