News
MAI-Image-1: Microsoft stellt ersten eigenen Bildgenerator vor

Microsoft hat seinen ersten intern entwickelten und konzipierten Bildgenerator vorgestellt. Er soll vor allem bei Lichtreflektionen und Landschaftsbildern gute Ergebnisse erzielen.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Microsoft hat sein drittes eigenes KI-Tool vorgestellt. (Foto: Below the Sky / Shutterstock)

Er heißt MAI-Image-1 – und ist der erste eigene Bildgenerator aus dem Hause Microsoft. Dieser sei der „nächsten Schritt auf unserem Weg“, teilte Microsoft AI mit. Der nächste deshalb, da der US-Konzern vor kurzem seine ersten eigenen KI-Modelle vorgestellt hat.

Microsoft: Sehr gute Ergebnisse bei Lichtreflektionen und Landschaftsbildern

Laut Microsoft könne MAI-Image-1 Anfragen schneller verarbeiten und Bilder schneller erstellen als „größere, langsamere Modelle“. Das Ergebnis seien „fotorealistische Bilder“. Kreativprofis hätten auf dem Weg zum Bildgenerator Feedback gegeben, um „repetitive oder generisch stilisierte Ergebnisse“ zu vermeiden.

Vor allem bei Lichtreflektionen und Landschaftsbildern soll MAI-Image-1 gute Ergebnisse erzielen. „Dank der Kombination aus Geschwindigkeit und Qualität können Nutzer ihre Ideen schneller auf den Bildschirm bringen“, heißt es in der Pressemitteilung von Microsoft.

Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI ist belastet

Der Start von MAI-Image-1 kann als positiv angesehen werden: Laut The Verge hat sich der Bildgenerator einen Platz in den Top 10 von LMArena gesichert. Das ist eine KI-Benchmark-Webseite, auf der Menschen Ergebnisse verschiedener Systeme vergleichen und über das beste abstimmen können. Nach Microsoft-Angaben soll MAI-Image-1 „sehr bald“ über Copilot und den Bing Image Creator verwendet werden können.

Microsoft war ein großer Geldgeber von OpenAI, doch die Beziehung der beiden Konzerne ist zunehmend komplizierter geworden. In einer Sammelklage, die kürzlich in den USA eingereicht wurde, lautet der Vorwurf, Microsoft habe bei OpenAI die Preise für KI absichtlich in die Höhe getrieben – und damit gegen Kartellrecht verstoßen.

MAI-Image-1 ist Microsofts drittes eigenes KI-Tool

Laut der Klage habe sich Microsoft Einfluss auf OpenAI gesichert und dessen Weiterentwicklung einerseits gefördert, aber partiell auch beschränkt. Leidtragende sollen die Kund:innen von OpenAI-Abos gewesen sein. Deshalb wird auch Schadenersatz gefordert.

OpenAi hat sich mittlerweile durch Kooperationen mit Google, Oracle und Samsung unabhängiger von Microsoft gemacht – und Microsoft seinen eigenen KI-Tools-Weg eingeschlagen. Die ersten intern entwickelten und konzipierten sind der Sprachgenerator MAI-Voice-1 AI und der Chatbot MAI-1-preview – und jetzt kommt als drittes MAI-Image-1 hinzu.

MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Microsoft Open AI
