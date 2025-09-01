Makeover für den Arbeitsplatz? Forschung zeigt, was Menschen im Job wirklich gut tut

Die Natur hilft Menschen, nach Stresssituationen zur Ruhe zu kommen. Und auch das Arbeitsgedächtnis profitiert von einem Blick auf Bäume, Vogelstimmen im Ohr und dem Duft des Draußenseins. Kleine Effekte auf das Wohlbefinden zeigen sogar Zimmerpflanzen oder Natur-Dokus. Kurzum: Die Natur ist ein echter Booster mit dem wir unsere Pausen gleichzeitig angenehm und nützlich gestalten können.

Anzeige Anzeige

Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB) und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat diesen Effekt jetzt in der virtuellen Welt ausprobiert. Sie beobachteten: Was wir Menschen in der Natur fühlen, das fühlen wir auch im Waldsimulator. Klingt etwas weit hergeholt oder wie ein Ersatz für echtes Erleben?

Im Gegenteil: Diese Erkenntnisse sind bedeutsam, weil sie zeigen, wie wir Probleme lösen können. Wir leben und arbeiten nicht alle direkt neben dem Stadtwald. Manche gehen nicht mehr hin, andere können nicht.

Anzeige Anzeige

Virtuelles Waldbaden: Experiment zum Ausprobieren

Das Forschungsteam um die klinische Psychologin Leonie Ascone und Simone Kühn, Direktorin des Forschungsbereichs Umweltneurowissenschaften am MPIB, hat 136 Menschen untersucht, die Hälfte von ihnen Frauen. Die Teilnehmenden waren zwischen 18 und 72 Jahre alt.

Wie in der Stressforschung üblich, war das Experiment zunächst eine Herausforderung: Die Teilnehmenden wurden unter Druck gesetzt. Dann bekamen sie VR-Brillen aufgesetzt. Einige erlebten eine Szene aus dem Naturschutzgebiet Sonnenberg bei Parchim, komplett mit Bild, Ton und Douglasien-Duftöl. Die anderen drei sahen entweder nur die Waldszene oder einen neutralen Raum, dann jeweils mit Ton oder Geruch.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der stärkste Effekt auf Stressparameter zeigte die kombinierte Erfahrung: Bild, Ton, Geruch. Die negative Stimmung besserte sich, ebenso wie das Arbeitsgedächtnis, wobei die Forschenden diese Ergebnisse noch mit Vorsicht betrachten – hier braucht es Arbeiten, die diesen Aspekt gezielter und breiter untersuchen.

In dieser Arbeit zeigten sich die Effekte jeweils bei Männern und Frauen, wobei sie in Bezug auf Stress und Stimmung bei Frauen stärker waren. Die kognitive Leistungsfähigkeit besserte sich bei Männern stärker.

Anzeige Anzeige

Echte Wälder sind gut – Ausweichlösungen aber auch

Die Forschungsgruppe wendet sich schon in einer Mitteilung des MPIB gegen potenzielle Kritik, die Arbeit wolle echte Natur durch virtuelle Eindrücke ersetzen. Darum geht es nicht: „Wir können bereits sagen, dass digitale Naturerlebnisse durchaus emotionale Wirkung entfalten können – auch wenn sie reale Natur nicht ersetzen“, so Leonie Ascone.

Doch nicht jedem Menschen steht der Gang in die Natur offen. Da können wir in Krankenhäuser schauen, aber auch in große Metropolen oder zu Menschen, die weniger mobil sind. Und in besonders stressreichen Wochen betrifft das jede und jeden von uns.

Die Studienleiterin Simone Kühn sagt: „Gerade an Orten mit begrenztem Zugang zu Natur – etwa in Kliniken, Wartebereichen oder urbanen Innenräumen – könnten multisensorische VR-Anwendungen oder gezielte Naturinszenierungen das mentale Wohlbefinden unterstützen. Bilder, Klänge und Düfte der Natur bieten ein bislang unterschätztes Potenzial für Stimmung und geistige Leistungsfähigkeit in Alltagssituationen.“

Anzeige Anzeige

Wissenschaft fürs Büro: Macht das doch mal nach!

Mich begeistert an diesem Forschungsdesign, dass wir es alle sofort ausprobieren können – und zwar am eigenen Arbeitsplatz. Natürlich kommen dabei keine wissenschaftlichen Daten heraus. Aber dennoch mag es zu persönlichen Erkenntnissen führen. Schreib dir fünf Karteikarten, die dir einen Impuls geben:

Spaziergang im Wald oder im Park Naturdüfte Naturgeräusche Naturbilder Bilder, Geräusche & Düfte

Wenn du eine VR-Brille parat hast, kannst du dein eigenes Experiment sogar noch näher an der Studie ansiedeln. Natürlich benötigst du für jede Karte einen Plan: Welches Duftöl soll es sein? Wo gehst du hin? Welches Video spielst du ab und woher kommen die Geräusche? Mein jetzt-nicht-mehr-Geheimtipp ist das Portal Mynoise, mit der A-Taste aktivierst du die Animation, am Smartphone ist es der Button rechts der Mitte.

Wenn du stressreiche Momente erlebst: Nimm dir eine Karte und mach, was draufsteht. Mach das ruhig mehrmals und protokolliere die Ergebnisse. Im normalen Alltag können wir nicht immer in den Wald laufen, wenn uns jemand ärgert. Wir können die Vorteile des Waldes aber trotzdem spüren – und damit gegen den Stress und seine Folgen wirken.

Anzeige Anzeige

Denken wir groß, dann könnten wir die Wände der Konferenzräume mit 360-Bildschirmen auskleiden. Wir könnten Fototapete mit Waldmotiven wieder cool machen. Wir könnten Gewächshäuser für Offsites mieten. Und mit den neuen Forschungsergebnissen im Kopf ist all das nicht mehr abgedreht, sondern eine ziemlich professionelle Strategie.

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Podcast