Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Feature
Verpasse keine News mehr!

Urlaubsziel Malediven retten: Wie ausgerechnet die kleinsten Körnchen helfen könnten

Die Malediven sind aus einem Zusammenspiel von Korallen, Meeresströmungen und Sand entstanden. Der Klimawandel gefährdet diese gewachsenen Inseln. Doch Forschende wollen mit dieser Idee gegensteuern.

Von MIT Technology Review Online
4 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Urlaubsziel Malediven retten: Wie ausgerechnet die kleinsten Körnchen helfen könnten
default

Auf Satellitenbildern sehen die rund 20 Korallenatolle der Malediven aus wie Skelettüberreste oder Kreideumrisse an einem Tatort. Diese Landformen umgeben die Gipfel einer im Indischen Ozean verschwundenen Bergkette – und sie sind alles andere als tot. Die Atolle sind das Ergebnis lebender Prozesse – Orte, an denen Korallen über hunderttausende von Jahren an die Oberfläche gewachsen sind. Durch sich verändernde Meeresströmungen schob sich Sand, der sich aus zerbrochenen Teilen dieser Korallen bildete, nach und nach zu über 1000 weiteren Inseln zusammen.

Weiterlesen mit Plus-Abo
Jetzt testen
  • Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
  • t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
  • Reduzierte Werbung
  • Wöchentlicher Newsletter
0,00 € / Monat

im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro Monat

Jetzt testen
MIT Technology Review Online
Top-Artikel
MIT Technology Review Klimawandel
Anzeige
Anzeige
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren