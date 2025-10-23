Malediven durch Klimawandel bedroht: So sollen Sandfänger die Inseln retten
Auf Satellitenbildern sehen die rund 20 Korallenatolle der Malediven aus wie Skelettüberreste oder Kreideumrisse an einem Tatort. Diese Landformen umgeben die Gipfel einer im Indischen Ozean verschwundenen Bergkette – und sie sind alles andere als tot. Die Atolle sind das Ergebnis lebender Prozesse – Orte, an denen Korallen über hunderttausende von Jahren an die Oberfläche gewachsen sind. Durch sich verändernde Meeresströmungen schob sich Sand, der sich aus zerbrochenen Teilen dieser Korallen bildete, nach und nach zu über 1000 weiteren Inseln zusammen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden