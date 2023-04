Strategie-Spiele bieten euch die Möglichkeit, euch im Klein-Klein zu verlieren. Den Rohstoff-Abbau, die Warenerstellung oder den Verkauf von Produkten bis in jeder Verästelung zu durchdringen, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Die Auswirkung jeder Entscheidung wird irgendwann spürbar – je besser man sie abschätzen kann, desto erfolgreicher werdet ihr sein.

Das ist besonders bei Management-Spielen der Fall, in denen es darum geht, das eigene Unternehmen aufzubauen. So wie im echten Leben gilt es, alles zu durchdenken, sorgfältig zu planen und im richtigen Moment zu expandieren. Ob es das passende Produkt ist, das für den Durchbruch sorgt, oder die effizienteste Infrastruktur, um euren Betrieb am Laufen zu halten – in der Aufbau-Strategie kommt es auf jeden Aspekt eures Unternehmens an.

Wir haben sechs Spiele herausgesucht, die euch in unterschiedlichen Segmenten euer eigenes Unternehmen aufbauen lassen. Vom Silicon Valley bis zum Einkaufszentrum. Wir wünschen viel Freude beim Spielen und Expandieren.

6 Spiele, in denen eure Fähigkeiten als Manager:in gefragt sind:

Ihr habt in Videospielen also einige Möglichkeiten, zumindest in Ansätze in Industrien und Branchen einzutauchen, von denen ihr sonst nur erahnen könnt, wie sie eigentlich funktionieren. Dabei steckt in solchen Games mitunter sehr viel Realismus. Wir haben in einem Artikel mit Entwickler:innen darüber gesprochen, wie sie in Aufbau-Strategiespielen die Balance zwischen realistischen Abläufen und Spielspaß herstellen – und dabei auch von einer Spielerin erfahren, die mit einem Strategiespiel für ihre Führerscheinprüfung lernen konnte.

Falls ihr noch weitere Einblicke in die Entwicklung von Videospielen erlangen wollt, haben wir noch eine Reihe von Artikeln, die euch zeigen können, wie die Arbeit in der Games-Industrie eigentlich aussieht – und wie viel Akribie teils in der Erstellung der Spiele steckt, die euch so gut die Zeit vertreiben.

