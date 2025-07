Von Produktivitätssteigerungen und schlechtbezahlten Gig-Workern: Wie KI die Arbeitswelt verändert

Was lange als Zukunftsszenario galt, wird nun zur unternehmerischen Realität. Ein tiefgreifender Umbruch der Arbeitswelt, angetrieben durch Künstliche Intelligenz, ist im Gange. Wie Gizmodo in einem ausführlichen Beitrag berichtet, klaffen die Wahrnehmungen dieses Wandels fundamental auseinander. Auf der einen Seite stehen Führungskräfte, die Potenziale zur Gewinnmaximierung sehen. Auf der anderen Seite Mitarbeiter:innen, die von Ausbeutung und Verdrängung berichten.

Die von Gizmodo zitierten Aussagen des KI-Beraters Elijah Clark sind von einer bemerkenswerten Offenheit. „CEOs sind extrem begeistert von den Möglichkeiten, die KI bietet“, so Clark. Er ergänzt, er habe selbst schon Mitarbeiter:innen durch KI ersetzt, denn: „KI streikt nicht. Sie fordert keine Gehaltserhöhung.”

Diese Haltung scheint in den Führungsetagen kein Einzelfall zu sein. Peter Miscovich, Experte für die Zukunft der Arbeit beim Immobilienkonzern JLL aus Chicago, beschreibt KI als Beschleuniger eines Trends, der die Mitarbeiterzahl vom Umsatz entkoppelt. Er gibt an, dass viele Unternehmen eine Zukunft mit bis zu 40 Prozent weniger Personal planen würden.

Die unsichtbare Arbeit: Wer die KI wirklich antreibt

Während in den Chefetagen über Effizienz debattiert wird, beschreiben Arbeiter:innen eine andere Realität. Adrienne Williams, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut Distributed AI Research Institute (DAIR), spricht von einer „neuen Ära der Zwangsarbeit”. Damit meine sie nicht nur die teils prekären Bedingungen in Logistikzentren, sondern auch die unbezahlte Arbeit, die wir alle leisten, wenn wir durch unsere täglichen Online-Aktivitäten die Algorithmen trainieren.

Ihre Kollegin Krystal Kauffman, die seit 2015 auf der Gig-Work-Plattform Mechanical Turk von Amazon arbeitet, sieht das ähnlich. Der KI-Boom werde direkt von menschlicher Arbeit angetrieben, vor allem durch sogenanntes Data Labeling. Diese Tätigkeit sei oft schlecht bezahlt, psychisch belastend und finde im Verborgenen statt. Ohne diese menschliche Vorarbeit könnten die heutigen KI-Systeme Muster weder erkennen noch verarbeiten.

Globale Studien und die deutsche Perspektive

Dass wir uns in einer tiefen Transformation befinden, belegen auch die Makrodaten. Schon der „Future of Jobs Report 2023“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) prognostizierte, dass bis 2027 weltweit 83 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, gleichzeitig aber 69 Millionen neue entstehen könnten. Die größten Verluste werden bei administrativen Routinetätigkeiten erwartet, während KI-Spezialist:innen und Datenanalyst:innen zu den gefragtesten Berufen gehören werden.

Für Deutschland zeichnet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ein nuancierteres Bild. Die Forscher:innen des IAB betonen, dass meist nicht ganze Berufe, sondern vor allem einzelne Tätigkeiten automatisiert werden. KI werde in vielen Feldern die menschliche Arbeit eher ergänzen und verändern, anstatt sie vollständig zu ersetzen. Dennoch bleibt die Notwendigkeit für eine massive Anpassung von Kompetenzen, für Reskilling und Upskilling, eine der zentralen Herausforderungen.

