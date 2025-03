Maps, Suche, Hotels: Google rollt neue Features aus, die bei der Urlaubsplanung helfen sollen

Den Urlaub mithilfe von Künstlicher Intelligenz planen: Dafür gibt es mittlerweile einige spezialisierte Tools. Um in diesem Sektor mithalten zu können, rollt Google ein paar neue Features aus, die teilweise mit KI arbeiten.

Die Urlaubs-Updates finden sich in der klassischen Suche, bei Google Maps, Google Lens und der hauseigenen KI Gemini. Dies gab Google in einem Blogbeitrag bekannt. Die Neuerungen sind aber zunächst nur in den USA auf Englisch und für Nutzer:innen von iOS verfügbar. Wann Europa dran ist, steht noch nicht fest.

Reiseplan mit AI Overviews oder Gemini

Mithilfe des gerade in Deutschland gestarteten AI Overviews könnt ihr jetzt in der Google-Suche einen Reiseplan erstellen. Dazu reicht es, in der Suchleiste das gewünschte Ziel einzugeben. Dazu kann man Schwerpunkte setzen. „Erstelle eine Reiseroute für Costa Rica mit dem Fokus auf Natur“ nennt Google als Beispiel-Prompt.

Die „Übersicht mit KI“, wie Overviews in Deutschland heißt, spuckt dann unter anderem Fotos und Bewertungen aus, die andere Nutzer:innen von Sehenswürdigkeiten gemacht werden. Eine Karte zeigt an, wo diese Locations liegen.

Aus diesen Informationen könnt ihr euch dann einen Plan erstellen, den ihr in Maps speichern oder in Docs oder Google Mail exportieren könnt. Für Städte ist dieses Feature ab jetzt verfügbar, für ganze Länder soll es innerhalb einer Woche starten.

Overview bei Google Lens bald in mehr Sprachen

Google weist als Tipp für den Urlaub zudem daraufhin, dass die „Übersicht mit KI“ auch in Google Lens implementiert ist. Wer mit der Bilderkennung ein Foto von einer Sehenswürdigkeit macht, bekommt von der KI Informationen dazu geliefert. Nachdem Overviews bei Lens bisher nur Texte auf Englisch erzeugt hatte, sollen nun weitere Sprachen folgen. Darunter sind diverse asiatische Sprachen, aus Europa nur Spanisch und Portugiesisch. Deutsch wird nicht erwähnt.

Anstatt AI Overviews zu nutzen, könnt ihr laut Google auch mit dem KI-Assistenten Gemini brainstormen. Mit den sogenannten Gems von Gemini könnt ihr euch einen individualisierten Chatbot als Reisebegleiter erstellen.

In Maps Plan aus Screenshots erstellen

Für alle, die sich bei der Planung Informationen und Tipps zu Reisezielen als Screenshot speichern, bietet Google Maps ein nützliches neues Feature. Denn Gemini kann aus diesen Bildschirmfotos eine Karte erstellen. Die KI von Google saugt sich dazu aus den als Screenshot gesicherten Artikeln oder Reiseblogs die erwähnten Orte und zeigt sie in Maps an.

Daraus könnt ihr dann eine Karte erstellen, sie speichern und mit Freund:innen teilen. Das Update soll diese Woche in den USA auf iOS starten. Bald soll dann der Launch bei Android folgen.

Hotelpreise tracken

Zuletzt hilft Google auch bei der Hotelsuche. Nachdem man sich via Google Flights schon die günstigsten Flüge anzeigen lassen konnte, gibt es dies nun auch bei Hotels. Wer auf google.com/hotels surft, kann sich dort eine Preisverfolgung für einen bestimmten Ort und ein bestimmtes Datum einrichten. Fallen die Preise bei einer passenden Bleibe signifikant, werdet ihr per Mail benachrichtigt.

Der Hotelpreistracker kommt im Gegensatz zu den anderen Updates weltweit. Ab dieser Woche gibt es ihn sowohl mobil als auch auf stationären Rechnern.

