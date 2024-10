Fundstück

Mark Zuckerberg hat ein absolut liebstes Videospiel – und darin mehr als 1.000 Stunden verbracht

Mark Zuckerberg ist in seiner Freizeit ein Gamer. In einem Interview hat er verraten, dass er in einem seiner Lieblingsspiele schon mehr als 1.000 Stunden verbracht hat. Und aufgrund dieser Erfahrung könne er es mit allen anderen Spieler:innen locker aufnehmen.