Mark Zuckerberg und seine neue smarte Brille: Der Blick in die Zukunft sieht düster aus

Smarte Brillen sind die Zukunft. Das hatte Mark Zuckerberg im August 2025 in einer Telefonkonferenz mit Meta-Investor:innen erklärt. Rund einen Monat später lässt der Gründer und CEO des Konzerns seinen Worten Taten folgen. Auf der Bühne der Entwicklermesse Meta Connect stellte Zuckerberg den Nachfolger der sogenannten Ray-Ban Meta und mit der Oakley Meta Vanguard ein Modell für Sportler:innen vor. Highlight war aber die Meta Ray-Ban Display. Wie der Name vermuten lässt, verbaut Meta erstmals einen Bildschirm in einer KI-Brille. Die beiden anderen Modelle verfügen nur über eine Kamera und Lautsprecher.