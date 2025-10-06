Wenn Nutzer:innen heute eine Frage stellen, gehen sie nicht mehr zwingend zu Google. Stattdessen landen sie bei KI-gestützten Plattformen wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini – und erhalten dort sofort Antworten. Für viele Unternehmen bedeutet das einen großen Kontrollverlust: Die eigene Website spielt kaum noch eine Rolle – wichtiger ist, wie KI-Modelle über dich sprechen.

Doch genau hier entsteht auch eine riesige Chance: Mit LLMO (Large Language Model Optimization) kannst du steuern, wie dein Unternehmen in Antworten erscheint. Statt abhängig von zufälligen KI-Ausgaben zu sein, entwickelst du Strategien, die deine Marke korrekt, sichtbar und im besten Fall sogar weiterempfohlen darstellen. Genau das zeigt dir unser neuer t3n Skills Onlinekurs „SEO für KI: Optimiere deine Website für ChatGPT & Co.“

Warum klassisches SEO nicht mehr reicht

Suchmaschinenoptimierung hat eine neue Dimension bekommen. Früher reichte es, mit Keywords auf Seite eins von Google zu stehen. Heute entscheiden Sprachmodelle darüber, welche Marken in Antworten auftauchen – und welche komplett übersehen werden. Schon jetzt kursieren Fehler: von falschen Öffnungszeiten bis zu irreführenden Produktinformationen. Solche Lücken bedeuten verlorene Klicks, Anfragen und Umsätze – meistens unbemerkt.

Mit LLMO sicherst du dir dagegen Kontrolle. Du schaffst die Grundlage, dass KI-Modelle deine Inhalte korrekt einbeziehen, deine Angebote zuverlässig darstellen und deine Marke im relevanten Kontext wiedergeben.

Der Kurs: Praxisnahes LLMO-Wissen in 2 Stunden

Am 07. Oktober 2025 von 10 bis 12 Uhr zeigt dir Sophie Hundertmark, wie du diese neue Form von SEO praktisch anwendest. Sophie berät seit Jahren internationale Unternehmen beim Einsatz von KI und Chatbots, unter anderem Helvetia, Jura, die Sparkassen-Finanzgruppe und Raiffeisen. Sie bringt sowohl Forschungserfahrung von der Hochschule Luzern als auch konkrete Praxis-Cases aus der Beratung mit – eine seltene Kombination von wissenschaftlichem Tiefgang und Umsetzungs-Know-how.

Der Ablauf des Onlinekurses ist klar strukturiert:

Du lernst, wie LLMs funktionieren und welche Mechanismen KI-Antworten beeinflussen. Du erfährst, welche Tools und Strategien aktuell funktionieren. Du setzt Quick-Wins um, die sofort Wirkung zeigen. Du entwickelst erste Bausteine für deine eigene LLMO-Strategie. Und du lernst, wie du Erfolge misst und langfristig optimierst.

Dein Mehrwert: Mehr Sichtbarkeit, mehr Kontrolle, weniger Risiko

Nach diesem Kurs weißt du nicht nur, wie du KI-gerechtes SEO betreibst, sondern auch, wie du deine Marke gegen Fehlinformationen schützt. Gerade für Marketing- und Kommunikations-Profis, für Verantwortliche in KMU, Agenturen und Startups sowie für Freelancer, die sich zukunftssicher aufstellen wollen, ist dieser Kurs besonders wertvoll.

Der Preis beträgt 149 Euro inkl. MwSt. – inklusive zwei Wochen Zugang zur Aufzeichnung, falls du Inhalte noch einmal nachsehen willst.

Jetzt handeln: Sichere dir deinen Platz

Die Suchwelt entwickelt sich rasend schnell. Wer abwartet, riskiert unsichtbar zu werden. Wer jetzt handelt, verschafft sich einen Vorsprung.

Melde dich jetzt für den Onlinekurs an und mach dein Unternehmen fit für die KI-Suche. Mit t3n Pro kannst du sogar kostenlos teilnehmen.