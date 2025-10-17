Marketing Technologie: Survival-Tipps für den Martech-Dschungel
Der Marketing-Technologie-Dschungel wächst unaufhaltsam, was die Auswahl passender Martech-Tools für das Marketing zunehmend erschwert. Der jüngste „State of Martech 2025“-Report liefert dafür eine beeindruckende Zahl: 15.384 Tools haben Scott Brinker und Frans Riemersma für ihre Marketing Landscape identifiziert und kategorisiert. Das sind 9 Prozent beziehungsweise 1.300 Produkte mehr als im vergangenen Jahr.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden