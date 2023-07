Diese 15 Bilder vom Mars müsst ihr gesehen haben

Im Sommer 2020 haben gleich drei Missionen den langen Weg zum Mars auf sich genommen – und den roten Planeten mittlerweile auch allesamt erreicht. Neben dem Mond gilt der Mars für Raumfahrtbehörden als das attraktivste Ziel im Sonnensystem.

Anzeige Anzeige

Die Raumsonde Hope der Vereinigten Arabischen Emirate erreichte bereits am 9. Februar 2021 die Umlaufbahn. Darauf folgte der chinesische Orbiter Tianwen-1, der einen Rover für die Erkundung des roten Planten an Bord hatte. Die Nasa ist mit Ingenuity und Perseverance gleich zweimal vertreten.

Alle drei Missionen wollen langfristige Informationen über und auf dem Mars sammeln. Aber auch das James-Webb-Teleskop liefert uns atemberaubende und spannende Bilder vom Mars, die die Beobachtung von Sandstürmen, Wetterverhältnissen und jahreszeitlichen Veränderungen auf dem Mars möglich machen.

Anzeige Anzeige

15 unglaubliche Bilder vom Mars

15 Bilder ansehen 15 unglaubliche Bilder vom Mars Quelle: Foto: NASA/JPL/USGS

Rote Wüste, eisige Temperaturen und staubige Winde – was macht den Mars überhaupt so interessant? Der Mars ist der Erde durchaus ähnlich und bietet gute Bedingungen für eine bemannte Mission. Die Bedingungen könnten sogar so gut sein, dass ein Leben auf dem roten Planeten gar nicht so unwahrscheinlich ist.

Die Nasa, die russische Raumfahrtagentur Roskosmos und die Volksrepublik China haben alle deutlich gemacht, dass sie Menschen auf den Mars bringen wollen. Aber auch Elon Musk verfolgt mit seinem kommerziellen Weltraumunternehmen SpaceX ähnliche Pläne. Wenn ihr wissen wollt, was 2023 am Himmel los ist, schaut doch mal in unsere astronomische Jahresvorschau.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema